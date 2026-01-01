Оповещения от Киноафиши
Авалон
Награды и номинации фильма Авалон
Награды и номинации фильма Авалон 1990
Оскар 1991
Лучший оригинальный сценарий
Номинант
Лучшая оригинальная музыка к фильму
Номинант
Лучший дизайн костюмов
Номинант
Лучшая операторская работа
Номинант
Золотой глобус 1991
Лучший фильм (драма)
Номинант
Лучший сценарий
Номинант
Лучшая музыка к фильму
Номинант
