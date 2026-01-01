Оповещения от Киноафиши
Киноафиша Фильмы Авалон Награды и номинации фильма Авалон

Награды и номинации фильма Авалон 1990

Оскар 1991 Оскар 1991
Лучший оригинальный сценарий
Номинант
 Лучшая оригинальная музыка к фильму
Номинант
 Лучший дизайн костюмов
Номинант
 Лучшая операторская работа
Номинант
Золотой глобус 1991 Золотой глобус 1991
Лучший фильм (драма)
Номинант
 Лучший сценарий
Номинант
 Лучшая музыка к фильму
Номинант
