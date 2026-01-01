Меню
Киноафиша Фильмы Охота за «Красным Октябрем» Награды и номинации фильма Охота за «Красным Октябрем»

Награды и номинации фильма Охота за «Красным Октябрем» 1990

Оскар 1991 Оскар 1991
Лучший звуковой монтаж
Победитель
Лучший звук
Номинант
 Лучший монтаж
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1991 BAFTA - премия Британской киноакадемии 1991
Лучшая мужская роль
Номинант
 Лучший звук
Номинант
 Лучшая работа художника-постановщика
Номинант
