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Охота за «Красным Октябрем»
Охота за «Красным Октябрем», 1990: актеры и роли
The Hunt For Red October
Охота за «Красным Октябрем»
1990 / США
5.6
Оцените
14
голосов
Рейтинг IMDb: 7.5
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Охота за «Красным Октябрем», 1990: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Джон МакТирнан
John McTiernan
В ролях
Шон Коннери
Sean Connery
Алек Болдуин
Alec Baldwin
Скотт Гленн
Scott Glenn
Сэм Нил
Sam Neill
Джеймс Эрл Джонс
James Earl Jones
Джосс Экленд
Joss Ackland
Ричард Джордан
Richard Jordan
Тим Карри
Tim Curry
Кортни Б. Вэнс
Courtney B. Vance
Питер Ферт
Peter Firth
В прокате
Премьеры
Онлайн
Дыхание
Рецензия
Отзывы
2023, Россия, драма
Переводчик
Рецензия
Отзывы
2023, Великобритания / Испания, боевик, триллер, криминал
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