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Охота за «Красным Октябрем» Охота за «Красным Октябрем»
Киноафиша Фильмы Охота за «Красным Октябрем» Охота за «Красным Октябрем», 1990: актеры и роли
The Hunt For Red October Охота за «Красным Октябрем» 1990 / США
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14 голосов Рейтинг IMDb: 7.5
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Охота за «Красным Октябрем», 1990: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Джон МакТирнан Джон МакТирнан John McTiernan
В ролях
Шон Коннери Шон Коннери Sean Connery Алек Болдуин Алек Болдуин Alec Baldwin Скотт Гленн Скотт Гленн Scott Glenn Сэм Нил Сэм Нил Sam Neill Джеймс Эрл Джонс Джеймс Эрл Джонс James Earl Jones Джосс Экленд Joss Ackland Ричард Джордан Richard Jordan Тим Карри Тим Карри Tim Curry Кортни Б. Вэнс Кортни Б. Вэнс Courtney B. Vance Питер Ферт Peter Firth
Дыхание
Дыхание
2023, Россия, драма
Переводчик
Переводчик
2023, Великобритания / Испания, боевик, триллер, криминал
Вызов
Вызов
2023, Россия, драма
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