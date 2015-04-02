В 2009 году «Аватар» произвел настоящую революцию в области визуальных эффектов, стал самым кассовым фильмом в истории и породил множество культурных отсылок. Невзирая на наивные перипетии сюжета, история о синих человечках с планеты Пандора получила преимущественно положительную критику, а впечатляющие сборы позволили автору блокбастера Джеймсу Кэмерону задуматься о создании собственной кинофраншизы масштаба «Властелина колец». Он анонсировал сразу четыре…
Уже все таки 5лет жду (
Хотелось бы ещё и на первую часть сходить в кинотеатр. Так как пропустил такое событие. Ждём с нетерпением, Путь воды
Впрочем буду ждать выпуска фильма и сразу оформлю билет как узнаю, надеюсь вы его покажете.. смотря какие там кидают жёсткие сливы, то думаю этот фильм стоит моего уважения.
Вывод: Фильм реально хорош, жду продолжения больше чем 2 ого фильма, уверен что вся движуха начнётся со следующей части
С нетерпением Жду следующий фильм.
И по следующие (надеюсь, что они выйдут в кино)!!!
Жаль, что так мало кинотеатров в Москве и Московской облости показываю данный фильм.
Так бы ещё пару раз бы сходил.
И так, далековато.
Я бы посмотрела в формате - 3 D!!! Так как съёмки - сумасшедшие!
10 звезд из 10!
Ждем 4 часть 🍾🍾
1. Копия какого качества (экранная или нормальная, как должна быть)
2. Звук, точнее озвучка?
С остальными и так всё ясно.
P.s. Как будто включил канал Дисквари и там идет передаче о плантее Пандора!
1. Копия идеальная (как и должна) оригинал для стран СНГ.
2. Озвучка теми же людьми как и первая часть. Звук соответствует картинке.
3. Fissler себя добавлю смотреть надо конечно этот фильм в 3D!!!!
Ну, а сюжет, Это каждый для себя решит.
Мне понравился, логическое продолжение первой части.
это точно подмечено...
фильм ниочём, столько лишнего мусора,смысла очень мало,вот захочешь пересказать фабулу фильма своему знакомому или другу...а рассказывать то не о чем...очень слабо,натужно и скучно...
а потом когда уснул и проснулся от крика чайки ...лихо закручен сюжет...
1. Фильм не так плох, как писали о нем наши заслуженные критики (Антон Долин, например). Первая и вторая части (сюжетно их три) очень впечатляют. Как «Клуб кинопутешественников» в детстве. Третья - битва и битва. В целом, очень зрелищно, я бы даже охотно пересмотрел, не отвлекаясь.
2. Качество изображения впечатлило сильно поменее. Кажется, смогли умыкнуть то, что смогли, и это заметно глазу в 3D.
- Качество съемок и спецэффектов на недостижимом уровне - если с техникой все понятно, то так отрисовать несуществующих живых существ, да ещё и в воде, это нечто, водные кадры доставляют эстетическое наслаждение
- Сюжет понятен, и, хоть и прост, смотрится хорошо. Главными действующими лицами становятся дети ГГ из первой части и на этом, на родительской любви к ним много построено, для того чтобы было преодоление, семья вынуждена переселиться в другое племя, где Джейк Сали уже не спаситель всех нас, а просто известная личность, и молодое поколение вынуждено зарабатывать авторитет в племени
Из недостатков:
- Непонятно откуда взявшаяся технология сохранения сознания ДО! начала операции в первой части, то есть доступная изначально. Неясно, почему ей не подвергали всех вообще, и как эта информация уехала на землю, если высылку людей курировали победившие повстанцы из научного отдела. Короче, способ вернуть к жизни злодея из 1 части. Зачем? Надеюсь, не просто так, и смысл сего узнаем в части третьей, потому что всё связанное с Куориджем во второй части, кажется притянутым за уши.
- Ребёнок полковника - единственный из детей остался на Пандоре? ну ладно, может быть, это придирки)
Наша парочка всю армию на себя в итоге взяла, как то в это не вериться
Но это простительно за общее впечатление
Кто эти люди, кому могло понравиться это растянутое на 3 ч. действо?
И этого мы ждали 14 лет???
Смотрели на большом экране в 3 D.
Сюжета как такового нет. Кругом штампы. Много «примитивностей»
За время просмотра успели надоесть главные герои - подросшие дети синего племени и их вечно негативящая/плачущая мать.
У себя в кинотеатре
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