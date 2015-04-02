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Аватар 2: Путь воды Аватар 2: Путь воды
Киноафиша Фильмы Аватар 2: Путь воды Отзывы о фильме «Аватар 2: Путь воды»
Avatar: The Way of Water Аватар 2: Путь воды 2022 / США
9.0 Оцените
674 голоса Рейтинг IMDb: 7.6
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Отзывы о фильме «Аватар 2: Путь воды»

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Наша рецензия

В 2009 году «Аватар» произвел настоящую революцию в области визуальных эффектов, стал самым кассовым фильмом в истории и породил множество культурных отсылок. Невзирая на наивные перипетии сюжета, история о синих человечках с планеты Пандора получила преимущественно положительную критику, а впечатляющие сборы позволили автору блокбастера Джеймсу Кэмерону задуматься о создании собственной кинофраншизы масштаба «Властелина колец».  Он анонсировал сразу четыре…

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Anna 2 апреля 2015, 12:51
даааа, ждать действительно ещё долго((( но не думаю что вторая часть будет круче первой, продолжение как правило слабее)✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Юрий Овчаренко 27 ноября 2016, 19:15
Не думаю что это правило можно отнести к Кэмерону! Я уверен что вторая часть будет еще лучше!
27 ноября 2016, 19:15 Ответить
Артур Зарипов 4 февраля 2019, 11:35
Классный фильм
4 февраля 2019, 11:35 Ответить
FOXiK777 4 октября 2019, 13:09
да, трудно в этом жанре снять что-то лучше Аватара, но если кому это и под силу, так только самому Кэмерону.
4 октября 2019, 13:09 Ответить
Максим 5 ноября 2019, 12:08
Ааааааа жду недождус второй части. Кемерон не томи, первая часть до дыр пересмотрел)
5 ноября 2019, 12:08 Ответить
Pac Shakur 4 марта 2020, 20:05
11 лет ждали тут чуть осталось до декобря я жду его с не терпением дажет в кинотеатор пойду фильм бомба
4 марта 2020, 20:05 Ответить
kkoliada76 11 марта 2020, 15:20
Почему на сайте указана дата выхода 2020 год? Премьера 2 аватара запланирована только на конец 2021
11 марта 2020, 15:20 Ответить
Киноафиша.инфо 11 марта 2020, 15:42
в ответ на сообщение kkoliada76 от 11 марта 2020, 15:20
Спасибо за внимательность! Надеемся, действительно выйдет в конце 2021 и больше не придется менять дату :)
11 марта 2020, 15:42 Ответить
Ailna2018 6 января 2021, 04:00
в ответ на сообщение Киноафиша.инфо от 11 марта 2020, 15:42
Да, остальные даты остальных частей перенесли, Аватар 3(20 декабря 2024), Аватар 4(18 декабря 2026), Аватар 5 (22 декабря 2028) из-за короны, а 1 часть вроде 16 декабря 2022.
6 января 2021, 04:00 Ответить
Денис Новоселов 19 марта 2021, 21:38
Давно заметил такую вещь, чем дольше ожидание тем больше последующее разочарование. Чем дольше чего-то очень ждешь и ожидаешь чего-то не менее эпического чем в первой части, тем больше потом плюешься. 100% все изгадят и извратят в угоду современной политики и будет уже совсем другая мысль, не та, что в первой части.
19 марта 2021, 21:38 Ответить
Иван Красавин 9 июня 2021, 01:28
Оценка
Фильм хороший. Может быть и выйдет хороший.
9 июня 2021, 01:28 Ответить
Мария Левченко 15 июля 2021, 17:05
Оценка
Капец, фильму уже 12 лет, сколько можно ждать столь шедевр, Кэмерон?(
15 июля 2021, 17:05 Ответить
Дмитрий Одинцов 1 августа 2021, 12:32
Оценка
Жду не дождусь уже второй части. Первый фильм вышел аж в 2009 году, зачем так долго..
1 августа 2021, 12:32 Ответить
User 26 октября 2021, 22:49
Спустя 8 лет прожодение может быть нори
26 октября 2021, 22:49 Ответить
Павлик 2 ноября 2021, 18:46
Хотело бы глянуть, что они там дальше придумают. Судя по количеству заявленных продолжений- идеи там еще есть.
2 ноября 2021, 18:46 Ответить
loquito 9 ноября 2021, 20:32
Вторая часть хуже первой у всех кроме Джима!!!
9 ноября 2021, 20:32 Ответить
Елена Пронская 24 января 2022, 23:46
Ну почему же так долго ( ,1 часть вышла аж почти 13 лет назад .Очень надеюсь что все таки 16 декабря 2022 года наконец-то выйдет Аватар2.
Уже все таки 5лет жду (
24 января 2022, 23:46 Ответить
Елена Пронская 24 января 2022, 23:49
в ответ на сообщение Anna от 2 апреля 2015, 12:51
Ого! Вашему комментарию уже 7лет 😨😳,поздравляю! Вы дождались ,осталось всего 10 месяцев до 2-ой части .
24 января 2022, 23:49 Ответить
Наталья Руденкова 13 апреля 2022, 21:55
Ха, фигурки теперь увидим .... Я тоже долго ждала, а теперь все, все ушли ...
13 апреля 2022, 21:55 Ответить
Наталья Руденкова 13 апреля 2022, 21:57
в ответ на сообщение Наталья Руденкова от 13 апреля 2022, 21:55
Фигушки
13 апреля 2022, 21:57 Ответить
Олег Ненашев 15 июля 2022, 17:14
С удовольствием схожу. Даже обязательно в аймакс на Волоколамске.
Хотелось бы ещё и на первую часть сходить в кинотеатр. Так как пропустил такое событие. Ждём с нетерпением, Путь воды
15 июля 2022, 17:14 Ответить
User 27 июля 2022, 00:47
Оценка
Самое главное сейчас надееться, чтобы в РФ все-таки вышео в прокат
27 июля 2022, 00:47 Ответить
vlad7rus 22 августа 2022, 11:08
Самый долгожданный фильм🙂👍
22 августа 2022, 11:08 Ответить
Гульжан Сатыпалдынова 21 сентября 2022, 20:44
Оценка
Хочу сказать вопрос, какой ещё 23 сентября? Он же выйдет 16 декабря 2022 года! Но точно говоря я жду фильм.
21 сентября 2022, 20:44 Ответить
Олеся Карева 4 октября 2022, 22:44
Оценка
Давно уже ждем с нетерпением!
4 октября 2022, 22:44 Ответить
Минтимер Батыршин 20 октября 2022, 08:58
Оценка
я тоже
20 октября 2022, 08:58 Ответить
Анна Кирсанова 29 октября 2022, 16:32
Оценка
Интересно фильм будет в 3 D?
29 октября 2022, 16:32 Ответить
User 7 ноября 2022, 13:36
Оценка
В расеи покажут надеюсь?
7 ноября 2022, 13:36 Ответить
Али Барбанов 11 ноября 2022, 14:21
Оценка
Ждём)
11 ноября 2022, 14:21 Ответить
Гера Николаев 24 ноября 2022, 23:44
в ответ на сообщение Anna от 2 апреля 2015, 12:51
Оценка
У кого слабее? У Кэмерона? Как по мне у Кэмерона продолжения получались лучшее, чем предыдущие.
24 ноября 2022, 23:44 Ответить
ivansvatenko9 25 ноября 2022, 00:37
Оценка
Уже скоро 16 декабря вроде
25 ноября 2022, 00:37 Ответить
Max Lazarus 30 ноября 2022, 12:37
в ответ на сообщение Anna от 2 апреля 2015, 12:51
Не про Кэмерона, он может сделать продолжение, достойное начала. Тем более, история изначально задумывалась как завязка к более длинной киносаге. Говорят, что ещё и Питер Джексон с Лукасом присоединились. Посмотрим, как сработаются эти именитые режиссёры.
30 ноября 2022, 12:37 Ответить
kateee019 2 декабря 2022, 05:56
Оценка
Божечки надеюсь он выйдет, когда я увидела трейлер я просто расплакалась, это единственный сюжет, который мне так нравится.
Впрочем буду ждать выпуска фильма и сразу оформлю билет как узнаю, надеюсь вы его покажете.. смотря какие там кидают жёсткие сливы, то думаю этот фильм стоит моего уважения.
2 декабря 2022, 05:56 Ответить
kateee019 2 декабря 2022, 05:57
в ответ на сообщение User от 7 ноября 2022, 13:36
Оценка
Думаю да, если в Москве покажут это будет достижение.
2 декабря 2022, 05:57 Ответить
kateee019 2 декабря 2022, 05:58
в ответ на сообщение Анна Кирсанова от 29 октября 2022, 16:32
Оценка
Посмотрим, ну я думаю что его нам покажут в 3D
2 декабря 2022, 05:58 Ответить
Робинс Жан 4 декабря 2022, 03:20
Оценка
Когда будет в России, именно в Белгороде… русич или мега гринн…!!!???
4 декабря 2022, 03:20 Ответить
Аслан Насуханов 4 декабря 2022, 23:42
Оценка
Я тоже
4 декабря 2022, 23:42 Ответить
Аслан Насуханов 4 декабря 2022, 23:45
в ответ на сообщение Максим от 5 ноября 2019, 12:08
Оценка
Я раз 350 посмотрел 1 часть с 2009 года 2 часть жду
4 декабря 2022, 23:45 Ответить
Иванна Гончарук 8 декабря 2022, 20:22
Купили билетики на 14 число , в 4D ,жду фильм сильнее чем новый год ))
8 декабря 2022, 20:22 Ответить
Валерия Клюшина 14 декабря 2022, 21:14
Оценка
Господи пустите его на прокат умаляю он вот вот выйдет а его здесь все нет и нет
14 декабря 2022, 21:14 Ответить
Таир Умирбеков 15 декабря 2022, 16:01
Оценка
Фильм грандиозный! Кэмерон не подвёл. Три часа пролетели. Только с кинотеатра, впечатления крайне положительные.
15 декабря 2022, 16:01 Ответить
Айгерим Кошкарова 15 декабря 2022, 17:50
Здравствуйте хотели посмотреть Аватар 2 на казахском языке. Но оказалось что выбор не велик. только один сеанс на весь день выдали, остальные все в русском дубляже сколько хочешь выбирай на какую время идти. Как зритель и потребитель хотела попросить что бы выделили по больше время сеансов на Казахском дубляже. Надеюсь буду услышана и на обратный связь от администрации кинотеатров.
15 декабря 2022, 17:50 Ответить
rs.programmer 16 декабря 2022, 08:01
Оценка
Отличный фильм. Монтаж, спец-эффекты и сюжет все круто 👍👍👍
16 декабря 2022, 08:01 Ответить
Анна Шпак 16 декабря 2022, 09:29
Кто знает когда он будет в прокате? Уже нет сил ждать 🤔
16 декабря 2022, 09:29 Ответить
Иван Завидонов 16 декабря 2022, 20:39
Оценка
Супер
16 декабря 2022, 20:39 Ответить
olga.timashova 16 декабря 2022, 21:02
Вторая часть ещё лучше, даже пиратская с жутким звуком!!! Очень жду посмотреть в кинотеатре
16 декабря 2022, 21:02 Ответить
Саша Мустафин 17 декабря 2022, 10:27
Оценка
Года выйдеть аватар 2
17 декабря 2022, 10:27 Ответить
Айжамал Инкарбек 17 декабря 2022, 15:56
Оценка
Лучший фильм🔥🔥🔥🔥
17 декабря 2022, 15:56 Ответить
Айжамал Инкарбек 17 декабря 2022, 15:57
Оценка
Топ топ топ ❤️
17 декабря 2022, 15:57 Ответить
Влад Тарушкин 17 декабря 2022, 16:01
в ответ на сообщение Айгерим Кошкарова от 15 декабря 2022, 17:50
нет
17 декабря 2022, 16:01 Ответить
Александр Яшин 17 декабря 2022, 16:52
Шикарный фильм, сюжет не такой сильный как в первой части, нет масштабных сражений но этот фильм дал понять что это подготовка к чему то крупному, в этой части нас просто познакомили с новыми персонажами, показали водный мир который просто завораживает, а так же дали понять что будет большая война между нави и людьми которая будет описана в следующих частях в чём я не сомневаюсь. в первой части война была из за драгоценного метала, а во второй части люди вернулись что бы истребить местное население потому что земля гибнет, и нужно сделать Пандору новым домом для человечества. И тут уже вырисовывается картина либо мы, либо они .
Вывод: Фильм реально хорош, жду продолжения больше чем 2 ого фильма, уверен что вся движуха начнётся со следующей части
17 декабря 2022, 16:52 Ответить
Ирина Ярмонова 17 декабря 2022, 20:44
Оценка
я посмотрела !!! Ура !!! Фильм шикарный ни чем не хуже первой части , Кэмерон не подвел ))) как и с продолжением терминатора , и Рембо2 . ВСЕМ СМОТРЕТЬ!!!
17 декабря 2022, 20:44 Ответить
kateee019 17 декабря 2022, 22:26
в ответ на сообщение Anna от 2 апреля 2015, 12:51
Оценка
Это вам так кажется, кто смотрел аватар говорят, что их скилл прокачался за столько времени
17 декабря 2022, 22:26 Ответить
kateee019 17 декабря 2022, 22:26
в ответ на сообщение Ирина Ярмонова от 17 декабря 2022, 20:44
Оценка
Эаэаэа, хочу в кино...
17 декабря 2022, 22:26 Ответить
kateee019 17 декабря 2022, 22:28
Оценка
Господи хоть бы его показали в Новомосковске, я не хочу ждать ещё несколько месяцев чтобы посмотреть это в хорошем качестве.. 😥😥
17 декабря 2022, 22:28 Ответить
Закариё Иброгимов 18 декабря 2022, 08:05
Оценка
Долго ещё нам ждать? 🤦‍♂️🤦‍♂️
18 декабря 2022, 08:05 Ответить
abubakirovichaziz 18 декабря 2022, 22:42
Оценка
Очень ждем филма !
18 декабря 2022, 22:42 Ответить
Павел Цуприков 20 декабря 2022, 00:01
в ответ на сообщение Anna от 2 апреля 2015, 12:51
Оценка
Это не про Камерона, у него Терминатор 2 был круче 1, Чужие круче первого, а Титаник круче того что был раньше! Так что тут ты не знаешь ничего совсем)))
20 декабря 2022, 00:01 Ответить
Павел Цуприков 20 декабря 2022, 00:03
Оценка
Я один жду 13 лет а его все нет? 😭
20 декабря 2022, 00:03 Ответить
Павел Могучев 20 декабря 2022, 17:52
Оценка
Лажа
20 декабря 2022, 17:52 Ответить
Андрей Тарковский 22 декабря 2022, 01:23
Оценка
Посмотрел"Аватар2"Хоть он и слабее первой части,но на фоне всего,что сейчас снимается в России, все равно хорош!В связи с происходящей ситуацией в стране,думаю,что критики закидают фильм ..овном потому,что у некоторых критиков-"персонажей"просто "бомбит"ну типо"патриотизм" и "гнилой запад" и им проще поддержать Российское недоразумение,которое сейчас снимают отечественные режиссёры,то,где и фильмом назвать сложно!Лично мне ни капли не жаль потраченного времени на просмотр"Аватар 2"
22 декабря 2022, 01:23 Ответить
Konstantin Podstavlennikov 22 декабря 2022, 10:19
Оценка
херня, не тратьте деньги. 3 часа нудятины.
22 декабря 2022, 10:19 Ответить
naruto_yzymakia 23 декабря 2022, 09:33
Оценка
Топчик советую всем не пожелейти!
23 декабря 2022, 09:33 Ответить
starteam1547 23 декабря 2022, 13:24
Оценка
Несмотря на великолепную графику и потрясающий подводный мир, фильм воспринимается очень тяжело. Сюжет слабоват и предсказуем, никаких неожиданных ходов. Но конечно, посмотреть надо на большом экране.
23 декабря 2022, 13:24 Ответить
Номина Цыдемпилова 23 декабря 2022, 16:20
Оценка
А на русском...
23 декабря 2022, 16:20 Ответить
User 24 декабря 2022, 22:47
в ответ на сообщение Номина Цыдемпилова от 23 декабря 2022, 16:20
Вы в Тюмени смотрели? Фильм на английском показывают?
24 декабря 2022, 22:47 Ответить
User 26 декабря 2022, 10:17
Оценка
Еще круче второй части.Таких хороших фильмов по пальцам пересчитать
26 декабря 2022, 10:17 Ответить
Игорь Софьин 26 декабря 2022, 19:42
Оценка
Джеймс Кэмерон полностью оправдал Ожидание.
С нетерпением Жду следующий фильм.
И по следующие (надеюсь, что они выйдут в кино)!!!

Жаль, что так мало кинотеатров в Москве и Московской облости показываю данный фильм.
Так бы ещё пару раз бы сходил.
И так, далековато.
26 декабря 2022, 19:42 Ответить
Даня Сербаев 27 декабря 2022, 18:03
Оценка
Кэмерон не подвёл. Я ожидал, что фильм будет достойнейшим и ожидания оправдались. Всем рекомендую этот дичайший микс сабнавтики, фентези и сайфая. 10/10
27 декабря 2022, 18:03 Ответить
Даня Сербаев 27 декабря 2022, 18:04
в ответ на сообщение Номина Цыдемпилова от 23 декабря 2022, 16:20
Оценка
Смотрел на русском - в Астане показывают, всё норм.
27 декабря 2022, 18:04 Ответить
Елена Майзингер 28 декабря 2022, 19:53
Подскажите кто смотрел в Москве Аватар 2, показывают на русском? Стоит ли идти?
28 декабря 2022, 19:53 Ответить
Алексей Барышников 29 декабря 2022, 04:16
Оценка
Фильм супер, конечно не Терминатор 2, но тоже огонь 🔥🔥🔥
29 декабря 2022, 04:16 Ответить
korotkikh.lena2017 29 декабря 2022, 07:22
Оценка
Фильм огонь,мне понравился даже больше,чем первая часть
29 декабря 2022, 07:22 Ответить
Нұрай Амантаева 29 декабря 2022, 10:28
Оценка
Классно кино мне нравится 1000000
29 декабря 2022, 10:28 Ответить
Татьяна Жукова 30 декабря 2022, 10:28
Показывают экранную версию или нормальную??
30 декабря 2022, 10:28 Ответить
User 31 декабря 2022, 12:06
Фильм очень крутой,советую,очень красиво сделан
31 декабря 2022, 12:06 Ответить
User 1 января 2023, 17:57
Оценка
В этой части много жестокости
1 января 2023, 17:57 Ответить
Lin Os 2 января 2023, 07:28
в ответ на сообщение kkoliada76 от 11 марта 2020, 15:20
Запланирована на конец 2022) Перенесли в очередной раз. В пятый?
2 января 2023, 07:28 Ответить
Lin Os 2 января 2023, 07:30
в ответ на сообщение Татьяна Жукова от 30 декабря 2022, 10:28
Думаю экранка уже лет 15 как никому неинтересна. Я бы хотел сразу в 3D смотреть. А на сайте кинопоиска уже много лет не пишут в каком формате снят тот или иной фильм(( Тут похоже везде просто 2D(((
2 января 2023, 07:30 Ответить
Олег 2 января 2023, 16:15
Оценка
Я не понял, а почему так дорого за билет? От тыщи!
2 января 2023, 16:15 Ответить
Наталия Петряшова 2 января 2023, 18:56
Оценка
3 часа на одном дыхании!!!Съмки,конечно,фантастические! Офигенский фильм! Ещё хочу посмотреть!!!
2 января 2023, 18:56 Ответить
Наталия Петряшова 2 января 2023, 18:57
Оценка
Фильм-🔥🔥🔥🔥🔥💣💣💣💣!
Я бы посмотрела в формате - 3 D!!! Так как съёмки - сумасшедшие!
2 января 2023, 18:57 Ответить
User 3 января 2023, 12:48
в ответ на сообщение Александр Яшин от 17 декабря 2022, 16:52
Александр, добрый день! Подскажите пожалуйста, озвучка нормальная?
3 января 2023, 12:48 Ответить
lobova-1982 3 января 2023, 17:04
Фильм просто 🔥на одном дыхании ,но просмотр только 3 д.
3 января 2023, 17:04 Ответить
matveyka.avdeev.10 4 января 2023, 20:23
Оценка
Фильм ну очень крутой очень интересно
4 января 2023, 20:23 Ответить
te89122826551 4 января 2023, 21:47
Оценка
Супер. Как и первый фильм. Ещё один из шедевров этого режесера.
4 января 2023, 21:47 Ответить
🅈🅄🄻🄸🄰 🄺🅁🄰🅅🄲🄾🅅🄰 5 января 2023, 02:17
Оценка
Фильм фигня, сюжет детский. Я назвала его Китаник !😆✋
5 января 2023, 02:17 Ответить
zaripova_sveta 6 января 2023, 17:45
Оценка
Крутой фильм! Очень красочный! Затрагивает глубоко тему семейных ценностей! 3 часа пролетели словно миг! Однозначно, рекомендую к просмотру! 10 из 10.
6 января 2023, 17:45 Ответить
zaripova_sveta 6 января 2023, 17:53
Оценка
Трргательный , зрелищный и красочный фильм тронул до гдубины души! Однозначно, рекомендую к просмотру! Фильм, который затрагивает семейные ценности, сплоченность народов и показывает, что куда не ступит нога человека - везде война…
10 звезд из 10!
6 января 2023, 17:53 Ответить
ekaterina-borodina-89 7 января 2023, 11:34
Подскажите, пожалуйста, в Тюмени Аватар 2 на русском языке? Очень хочется посмотреть, но не на английском языке.
7 января 2023, 11:34 Ответить
kats2000 7 января 2023, 14:26
Оценка
Эффекта новизны от графики уже нет . Очень растянут и не окончен …
7 января 2023, 14:26 Ответить
User 7 января 2023, 17:34
Оценка
После первой части и стольких лет ожидания второй ожидали большего
7 января 2023, 17:34 Ответить
Татьяна Реснянская (Милюкова) 8 января 2023, 14:35
Оценка
Фильм конечно красочный и масштабный, но под конец я уже подустала его смотреть, всё предсказуемо, слишком затянут.
8 января 2023, 14:35 Ответить
Александр Цыганков 8 января 2023, 15:47
А в каком формате идёт?
8 января 2023, 15:47 Ответить
Rye Rihehxux 8 января 2023, 19:51
Оценка
Лютый кинчик
8 января 2023, 19:51 Ответить
Татьяна Бондаренко 10 января 2023, 00:01
Долгожданный фильм, герои те же, добавилось новое поколение. Сильно затянут, очень много не раскрытых тем. Девочку не до конца раскрыли, почему аватар Грейс ещё существует. По поводу дочери грей оооочень много вопросов. Не буду спойлерить
10 января 2023, 00:01 Ответить
User 10 января 2023, 20:58
Оценка
Шикарный фильм
Ждем 4 часть 🍾🍾
10 января 2023, 20:58 Ответить
Алёна Кострюкова 11 января 2023, 17:41
Добрый день не подскажите в каком качестве идет фильм?)
11 января 2023, 17:41 Ответить
kin2280 12 января 2023, 09:32
в ответ на сообщение ekaterina-borodina-89 от 7 января 2023, 11:34
Да что за бред вы говорите. В кино всегда в хорошем качестве и проф перевод. Он бы еще в декабре шел , но по договоренности выйдет массово с 10 января. Чтобы руссктие фильмы собрали денег на ккникулах
12 января 2023, 09:32 Ответить
Николай Федорин 12 января 2023, 13:47
Оценка
Ждал столько лет. А тут такое. Да, я конечно ожидал большего. Есть плюс, можно посмотреть на четырёх глазого, пандорскокого кита. У меня такое ощущение, что и Кэмерона захватила эта зараза как прибыль. Если первая часть была сделана с душой, то вторая для кармана. Всё что делается для кармана, смотрится как для кармана ( то есть сидиш в кинотеатре и надеешся что сейчас будет интересно). Может быть если он был нам показан спустя хотя-бы четыре года, то мы бы не были такими избалованными другими, уже давно перпрыгнувших по визуалке и саунду Аватара 2... Первый удовольствие, второй сон...😔
12 января 2023, 13:47 Ответить
Николай Федорин 12 января 2023, 13:49
в ответ на сообщение kin2280 от 12 января 2023, 09:32
Оценка
Это пиратский фильм. Просто хорошо обработан. Кэмерон вообще не слухом не духом что он у нас идёт...
12 января 2023, 13:49 Ответить
Николай Федорин 12 января 2023, 13:51
в ответ на сообщение 🅈🅄🄻🄸🄰 🄺🅁🄰🅅🄲🄾🅅🄰 от 5 января 2023, 02:17
Оценка
Согласен. 13 лет он снимал. Он говорил что вы просто обделаетесь в кинотеатрах от такой крутости. Угу, где?
12 января 2023, 13:51 Ответить
Николай Федорин 12 января 2023, 13:52
в ответ на сообщение Татьяна Жукова от 30 декабря 2022, 10:28
Оценка
Пират, с профессиональной озвучкой. Офицалка в России не выходила. Эти сборы пойдут не режиссёру в карман...
12 января 2023, 13:52 Ответить
User 12 января 2023, 16:13
Оценка
Самый клевый фильм за долгое время который смотрел в Кинотеатре после первого Аватара. Очень жалко что в 3D нет у нас. Фильм очень красочный безумно красивый, захватывающий👍👍👍👍. Шедевр . Смотреть только в кинотеатрах! Я и на первый бы в кино сходил))))
12 января 2023, 16:13 Ответить
Гузель Мухаметьянова 12 января 2023, 18:09
Оценка
Очень понравилась 2 часть!
12 января 2023, 18:09 Ответить
yalo_yalo 12 января 2023, 19:19
Оценка
Боялась, что вторая часть будет хуже, но нет. Фильм не разочаровал. Смотрели в 3D. Очень красивые виды подводного мира. Смотреть 3 часа подряд, конечно, тяжеловато, но оно того стоит. В общем нам с мужем фильм понравился!
12 января 2023, 19:19 Ответить
Aisu Letyagina 12 января 2023, 21:27
Оценка
Круть
12 января 2023, 21:27 Ответить
Светлана Чугарова 13 января 2023, 21:26
Интересно пишут тут отзывы. Фильм вроде бы как вышел в прокат с 10.01, но отзыва уже от 03.01🤣🤣
13 января 2023, 21:26 Ответить
Ясен Пень 14 января 2023, 10:20
в ответ на сообщение Павел Могучев от 20 декабря 2022, 17:52
Что, не зашло под пивас? Три часа скучал, по телефону трындел, и два раза уснул?
14 января 2023, 10:20 Ответить
mabi_4792 14 января 2023, 13:56
Оценка
Отличный фильм! Не экранка! Идите лучше в 3Д
14 января 2023, 13:56 Ответить
User 14 января 2023, 17:01
Оценка
Крутой!
14 января 2023, 17:01 Ответить
anna-tovstenko 14 января 2023, 23:52
Оценка
Обожаю!!!!
14 января 2023, 23:52 Ответить
mr.isaenko2015 15 января 2023, 01:59
Оценка
Отличный фильм. Стоит своих денег однозначно, главное смотреть в 3д.
15 января 2023, 01:59 Ответить
User 16 января 2023, 02:29
Оценка
Фильм супер. Красивпя картинка, и экшн, и боевик, и поплакать. 3 часа проетели в миг
16 января 2023, 02:29 Ответить
User 16 января 2023, 02:33
в ответ на сообщение Татьяна Бондаренко от 10 января 2023, 00:01
Оценка
Думаю, когда Грейс переносили из тела человека в тело аватара, Эйва в ней эту жизнь и зародила. От того и Кири имеет такую связь с Эйвой и силу, которой нет у других нави.
16 января 2023, 02:33 Ответить
User 16 января 2023, 02:36
в ответ на сообщение Светлана Чугарова от 13 января 2023, 21:26
Оценка
Фильм в интернете в хорошем качестве гулял еще до Нового года
16 января 2023, 02:36 Ответить
User 16 января 2023, 08:47
Оценка
Качество так себе
16 января 2023, 08:47 Ответить
Елена Гулина 18 января 2023, 00:17
Оценка
Фильм понравился!
18 января 2023, 00:17 Ответить
Sergey Tal 18 января 2023, 08:37
Оценка
Люди, которые посмотрели фильм, неужели сложно сообщить простую вещь :
1. Копия какого качества (экранная или нормальная, как должна быть)
2. Звук, точнее озвучка?
С остальными и так всё ясно.
18 января 2023, 08:37 Ответить
bos770 18 января 2023, 10:21
Оценка
Второй раз смотреть не буду, разочаровал… Фильм о войне, издевательстве над животными и детьми ((( Из 3х часов эффектных сцен без войны минут 40.
18 января 2023, 10:21 Ответить
maxwel999 18 января 2023, 14:16
Оценка
Отличное продолжение 1 части, 3 часа пролетели на одном дыхании.
P.s. Как будто включил канал Дисквари и там идет передаче о плантее Пандора!
18 января 2023, 14:16 Ответить
Sergey Tal 18 января 2023, 19:00
в ответ на сообщение Sergey Tal от 18 января 2023, 08:37
Оценка
Отвечу сам на интересующие вопросы :
1. Копия идеальная (как и должна) оригинал для стран СНГ.
2. Озвучка теми же людьми как и первая часть. Звук соответствует картинке.
3. Fissler себя добавлю смотреть надо конечно этот фильм в 3D!!!!
Ну, а сюжет, Это каждый для себя решит.
Мне понравился, логическое продолжение первой части.
18 января 2023, 19:00 Ответить
Бегимай Абдикеримова 18 января 2023, 21:26
Оценка
И смеялась, и переживала, и плакала. Просто буря эмоций!
18 января 2023, 21:26 Ответить
Михаил Луппов 19 января 2023, 01:05
Оценка
Действие происходит в 2492 году ) Колумбята прилетели завоевывать Новую Америку и как обычно в планах всех индейцев под нож. Но на этот раз Индейцы оказались очень сильны духом, красивы душой и с пылающими сердцами. У мускулистых, умных и хищных колонизаторов ничего не получилось, и даже бессчётное количество суперсовременного оружия им не помогло. Полосатые янки обязательно прилетят и в третий раз. Жажда крови, насилия и завоевания их не оставит. Поэтому ждём их следующего нашествия / шедевра. Сюжет стар как мир, но исполнение на высоте. Спецэффекты, игра актеров, всё прям топ. При желании, даже Украину можно увидеть в своём слепом, обманутом и незрелом порыве!
19 января 2023, 01:05 Ответить
Святогор Вещий 19 января 2023, 02:25
в ответ на сообщение yalo_yalo от 12 января 2023, 19:19
Привет Вам! А в каком городе смотрели?
19 января 2023, 02:25 Ответить
Петр Петров 19 января 2023, 19:09
Оценка
Очень тяжелый фильм, много жестоких сцен, новых эффектов по сравнению с первым фильмом Аватар не было,
19 января 2023, 19:09 Ответить
Наталия Петряшова 19 января 2023, 23:21
в ответ на сообщение Светлана Чугарова от 13 января 2023, 21:26
Оценка
Фильм в регионах идёт с 16 декабря.
19 января 2023, 23:21 Ответить
old_falc 20 января 2023, 14:50
Оценка
Смотреть только в 3Д. Смотреть картинку, переживать и не пытаться найти логику.
20 января 2023, 14:50 Ответить
old_falc 20 января 2023, 14:52
в ответ на сообщение User от 16 января 2023, 02:33
Оценка
Это не следует из сюжета...
20 января 2023, 14:52 Ответить
Вера Листна 21 января 2023, 09:16
Оценка
Только что посмотрела фильм. Хорошее кино: много гармоничных спецефектов, хорошие актёры, красивая фауна. Но! От всего этого приедаешься спустя час, полтора. А фильм длится три часа. По-моему мнению кино могло бы произвести большее впечатление, если бы его показали по частям. Посмотреть можно, но один раз. На вряд ли кто-то выдержит ещё один такой просмотр)
21 января 2023, 09:16 Ответить
User 22 января 2023, 00:08
Оценка
Просто бомба, красивое, впечатляющее
22 января 2023, 00:08 Ответить
nkliain20 22 января 2023, 03:07
Оценка
Как же я рада, что дождадась продолжения, покорившего меня в юнности фильма. Смотрела с приятным трепетом на сердце, созерцала и отключилась от всего, будто на 3 часа погрузилась в другой мир, невероятный и красивый. Определенно могу назвать данный фильм- шедевр визуальной технологии.
22 января 2023, 03:07 Ответить
Саша Подшибякина 22 января 2023, 03:30
в ответ на сообщение zaripova_sveta от 6 января 2023, 17:45
А там говорилось на русском или на Английском?
22 января 2023, 03:30 Ответить
goxi 22 января 2023, 09:09
Оценка
Всем привет,13 лет мы ждали,и что получили...Китаник...
это точно подмечено...
фильм ниочём, столько лишнего мусора,смысла очень мало,вот захочешь пересказать фабулу фильма своему знакомому или другу...а рассказывать то не о чем...очень слабо,натужно и скучно...
22 января 2023, 09:09 Ответить
goxi 22 января 2023, 09:21
Оценка
Вспоминается старый добрый синьор Робинзон: Что за фильм ?опять про море?
а потом когда уснул и проснулся от крика чайки ...лихо закручен сюжет...
22 января 2023, 09:21 Ответить
Angelika.bosak 22 января 2023, 12:52
Оценка
Очень увлекательный и зрелищный фильм💥❗️ В 3D получите массу впечатлений! Дочь (10 лет) тоже смотрела с удовольствием 🙌🏻!
22 января 2023, 12:52 Ответить
Ольга Беликова 22 января 2023, 15:26
Оценка
Отличный фильм!
22 января 2023, 15:26 Ответить
Никита Ошкин 22 января 2023, 16:58
Оценка
Мне фильм очень понравился, не такой классный как первый фильм, но сходить стоит
22 января 2023, 16:58 Ответить
evguseva78 22 января 2023, 21:45
Оценка
Кэмерон как всегда на высоте! Сюжет интересне чем в первой части, больше захватывающих моментов. Советую.
22 января 2023, 21:45 Ответить
ilia.lukyanov 22 января 2023, 23:05
Оценка
Фильм - отвал башки. Я сам читал отзывы и думал идти/ не идти, хорошо что сходил - вечно то его не будут крутить в кино, а смотреть его нужно только в кино, это вам не Чебурашка (на которого кстати вообще все билеты в Ташкенте раскупили). Те кто пишут, что там ничего нового и нет сюжета и т.п. фильм просто еще не смотрели. Не буду все рассказывать, но если первый был в лесу и в воздухе, то второй под водой и воздухе. Кому понравился первый аватар второй понравится точно. И он покруче первого, хотя и первый был крут. Согласен с одним из предыдущих авторов, что это как Дискавери про другую планету. Вообще я считаю, что Аватар это веха в киноиндустрии сравнимая с самим изобретением кино (ого как!) и вторая часть служит прекрасным продолжением.
22 января 2023, 23:05 Ответить
User 23 января 2023, 08:06
Оценка
Пришкольный фильм , только там графика игровая , а так фильм бомба денег свих стоит
23 января 2023, 08:06 Ответить
nastena-231183 24 января 2023, 15:03
Оценка
Отличный фильм!!! Рекомендую
24 января 2023, 15:03 Ответить
Галина Симонова 26 января 2023, 10:36
Смотрела пиратский фильм 2 часть по интернету ( любопытная такая вот, не вытерпела). Даже в плохом качестве очень красиво. Собираюсь идти в 3D, уверена,что эффект будет крутой,как будто сама под водой плаваешь... В 1 фильме действие в лесу,в воздухе, во втором в основном под водой. Обалденно красиво, и любовь, и предательство, и погони... Что отрицательного - на мой взгляд, излишне затянули концовку фильма, сражаясь на тонущем корабле, под водой; темновато там и как-то повторяются они с заложниками... Но впечатление однозначно - посмотреть стоит, сюжет интересный и очень красиво, особенно в объемном исполнении 3D. Первый фильм по сюжету сильнее.
26 января 2023, 10:36 Ответить
Галина Симонова 26 января 2023, 10:40
в ответ на сообщение Ailna2018 от 6 января 2021, 04:00
Реально пять Аватаров планируют?.. Класс. А где сюжеты берут? Может книги об этом есть?..
26 января 2023, 10:40 Ответить
Галина Симонова 26 января 2023, 10:58
в ответ на сообщение goxi от 22 января 2023, 09:09
Его смотреть надо, любоваться подводными красотами,а не сюжет рассказывать... Если вы прагматик и вокруг не замечаете красот : идите смотрите боевики и секс, это не для вас. А фильм очень красивый. Особенно в объемном формате. Вы его просто не смотрели в нормальном качестве
26 января 2023, 10:58 Ответить
Николай Федорин 26 января 2023, 18:09
Оценка
Первая часть лучше. Никакой революции не заметно. Говорят что фильм дорогой, но он не смотрится так, как например фильмы с более малым бюджетом. Он хвалился, что вы мол обделаетесь от того как всё извините ох...о. Но как говорится за обещание надо ответить. Если я всем говорил что нужно идти на Аватар в 2009 году, то сейчас я так говорить не буду, сами выбирайте. Но я бы не выбрал этот фильм для интересного время провожденя в кинотеатре. Ошибка в том, что надо было не сразу в охапку снимать а поочереди. Если бы он так сделал, то фильм бы вышел примерно к 2014 году а мы бы не так ожирневшие за эти годы от специфектов с удовольствием пошли бы. 13 лет долгий срок, человек устаёт ждать и интерес испаряется...
26 января 2023, 18:09 Ответить
Дмитрий Стройкин 28 января 2023, 08:25
Оценка
Не смотрел первую часть, пошли на вторую, фильм на любителя, по мне ерунда
28 января 2023, 08:25 Ответить
p_bear 28 января 2023, 18:09
Оценка
Наблюдения такие:

1. Фильм не так плох, как писали о нем наши заслуженные критики (Антон Долин, например). Первая и вторая части (сюжетно их три) очень впечатляют. Как «Клуб кинопутешественников» в детстве. Третья - битва и битва. В целом, очень зрелищно, я бы даже охотно пересмотрел, не отвлекаясь.

2. Качество изображения впечатлило сильно поменее. Кажется, смогли умыкнуть то, что смогли, и это заметно глазу в 3D.
28 января 2023, 18:09 Ответить
Владимир Дорофеев 29 января 2023, 22:49
Понравился, особенно когда посмотрел первую часть и следом пошел в кино на вторую…. Хороший фильм👍👍👍
29 января 2023, 22:49 Ответить
Екатерина Пермская 30 января 2023, 09:33
Оценка
Ожидания были больше
30 января 2023, 09:33 Ответить
aliksinik2015 31 января 2023, 19:38
«Земную жизнь пройдя до половины, Я очутился в сумрачном лесу…...» «Божественная комедия» Данте Алигьери. Итак, Путь воды или Рай который мы потеряли…. Для тех кого интересует главный вопрос, а откуда у полковника и Грейс дети? можно не смотреть :) и дальше не читать :). Кемерон «спрашивает»: «Любая ли цивилизация - благо»? Ответ Кемерона однозначен, нет не любая. «Путь воды» можно смотреть и тем кого радуют спецэффекты, краски и «много моря», но смысл как всегда глубже. …. Кемерон продолжает линию, начатую в первом Аватаре «мы убили свою мать», имеется ввиду земля и все кто ее населяет. В первом фильме жестокие колонизаторы и конкистадоры в погоне за минералом жгли и убивали, а во втором продолжили с разницей, в том что, обьектом приложения их усилий, становиться и животный мир- «киты» Пандоры. Взаимоотношения с животным миром в 10 минут не раскроешь -это долгий и болезненный рассказ. Кемерон уложился в три часа. Нави смогли приручить и одомашнить многие виды существ, а с остальным миром живут в гармонии и уважении, чего о человеке не скажешь. Для сравнения, Полковник и его «товарищи», «приручили» икрамов только для выполнения операции по устранению Джейка Салли. У «китов»Пандоры более развитая нервная система, мозг, по сравнению с человеком, есть философия, математика!!!!! С ними можно разговаривать!!!!! Но это человеку не интересно, главное это железа «кита», а остальное на выброс. Что до людей. Если в первом фильме явные аллюзии к индейцам, то во втором к жителям Полинезии, Микронезии, карибского бассейна, Японии, Канарских островов. Где коренное население этих мест…. А Там же где население и животный мир в месте высадки колонизаторов. Увы, частично или полностью уничтожено . Такая же судьба ждёт и жителей Пандоры, ведь, генерал рассказывала, что «земля умирает». Итог, первый «железный» город в бесплодной пустыне. Но есть и еще один смысл аватара 2 - уроборос. Путь воды, все мы пришли из воды, в воду и вернёмся, учат нави. Поймёшь это и в воде можно дышать, жить … Вода и все живые существа будут служить тебе, как дочери Грейс, а нет будешь бояться воды и тонуть, как охотники на китов, полковник…. В человеческой цивилизации медицинское оборудование показывает возможные эпилептические припадки, Пандора показывает - полное единение с окружающим миром и его помощь (анемоны, актинии, рыбки в фильме и пр.). Но разве человек не вода 78% или все 80% человека это вода. Так что «объект исследования»Кемерона не «синий», а обычный человек. Какая вода наполняет нас, куда она нас несет? Кемерон похоже не питает иллюзий. Как мы оказались там где мы сейчас, что нас подвигло, философия, религия, наука ….есть ли выход? Кемерон «говорит есть»! Есть люди и есть «аватары», которые выбрали иной путь- путь воды. Таков наш старый знакомец Джейк Сали, пусть и рефлексирующий, во втором фильме :), но все это из-за детей, мы понимаем. Кстати, вполне «человеческая» семья (папа, Мама, никакого третьего пола, геев и тд. Как пропустили на западе :). Новые приключения и переживания раскрывают в нем новые грани. Через него и детей мы видим окружающий мир (тут 3 часов даже мало). Этот мир прекрасен, лишние в нем, увы, только люди, которые выбрали иной путь- бесплодной пустыни. Итак рай…. Пока ещё вокруг нас и в этом нетрудно убедиться, проехав 150, 200 км от крупного города, но так ли это будет всегда? Мы работаем ….. в направлении пустыни. Ждём продолжение фильма, начало которому заложил «паук», «обезьян», этим нелепым, но вполне человеческим поступком. Орфография и пунктуация произвольны, все совпадения случайны. Пересказывать подробно фильм не имеет смысла, в нем каждый сам найдёт, то что ему нужно :)!!!!
31 января 2023, 19:38 Ответить
Николай Михайлов 1 февраля 2023, 21:55
Оценка
Ни в коем случае не смотрите экранку! Этот фильм только для большого экрана в 3D! Ходили всей семьёй. Кроме очевидной необходимости антракта, других недостатков почти нету)) Про достоинства:
- Качество съемок и спецэффектов на недостижимом уровне - если с техникой все понятно, то так отрисовать несуществующих живых существ, да ещё и в воде, это нечто, водные кадры доставляют эстетическое наслаждение
- Сюжет понятен, и, хоть и прост, смотрится хорошо. Главными действующими лицами становятся дети ГГ из первой части и на этом, на родительской любви к ним много построено, для того чтобы было преодоление, семья вынуждена переселиться в другое племя, где Джейк Сали уже не спаситель всех нас, а просто известная личность, и молодое поколение вынуждено зарабатывать авторитет в племени
Из недостатков:
- Непонятно откуда взявшаяся технология сохранения сознания ДО! начала операции в первой части, то есть доступная изначально. Неясно, почему ей не подвергали всех вообще, и как эта информация уехала на землю, если высылку людей курировали победившие повстанцы из научного отдела. Короче, способ вернуть к жизни злодея из 1 части. Зачем? Надеюсь, не просто так, и смысл сего узнаем в части третьей, потому что всё связанное с Куориджем во второй части, кажется притянутым за уши.
- Ребёнок полковника - единственный из детей остался на Пандоре? ну ладно, может быть, это придирки)
1 февраля 2023, 21:55 Ответить
Богдан Молчанов 3 февраля 2023, 14:27
Оценка
Фильм очень крутой , затянуть ну прям чуть чуть в воде прям вообще бомба все рекомендую посмотреть
3 февраля 2023, 14:27 Ответить
Борис Ортодонтофф 4 февраля 2023, 13:23
Оценка
В целом вторая часть не превзошла первой, что не характерно для Кемерона. 3D не впечатлил от слова СОВСЕМ! В этом формате смотрел в первый раз и осталось такое чувство, что это был какой-то палёная копия 3D... Короче говоря, я пришёл, я увидел... я забыл)
4 февраля 2023, 13:23 Ответить
mitya.shvab 4 февраля 2023, 18:39
Оценка
Сегодня ходил на этот фильм он отлично снят и графика с подводным миром великолепные. Жалко сына главного героя который погиб. Спасибо большое режиссеру этого замечательного фильма Джеймсу Кемерону за вторую часть Аватара. Буду ждать выхода третьей части этого прекрасного фильма.
4 февраля 2023, 18:39 Ответить
massovka2013 4 февраля 2023, 20:35
Оценка
Жестковатый фильм. Думала отдохну, а в итоге ревела весь фильм.
4 февраля 2023, 20:35 Ответить
0700168024 5 февраля 2023, 11:48
Оценка
Круто!! Круто!! Круто!! Круче. Олькл шималайские горы!!
5 февраля 2023, 11:48 Ответить
User 6 февраля 2023, 15:17
Оценка
Фильм ни о чём
6 февраля 2023, 15:17 Ответить
Olga Livintseva 7 февраля 2023, 00:20
Оценка
Фильм пустой. В чем сюжет? Это о чём? Диалоги отстой. Красивые сьемки. В пустую потраченное время.
7 февраля 2023, 00:20 Ответить
Gorno Jovana 11 февраля 2023, 12:28
Аврар 2 путь речки топ
11 февраля 2023, 12:28 Ответить
Gorno Jovana 11 февраля 2023, 12:29
в ответ на сообщение massovka2013 от 4 февраля 2023, 20:35
Не
11 февраля 2023, 12:29 Ответить
Виктор Крапивин 11 февраля 2023, 18:49
Оценка
Фильм оправдал все мои ожидания. Большего я не ожидал. Снять вторую часть такого удачного фильма как "Аватар" более чем сложно. Здесь нужны не только спецэфекты, но и новый неожидаемый для зрителя сюжет. Если вспоминать подобные фильмы в двух частях, то одним из самых удачных был фильм "Хищник". Вторая часть не уступила первой по причине схожего, но абсолютно нового сюжета с новыми героями. С "Аватаром" этого не получилось. В фильме хорошо удалось показать этакий водный мир части жителей Пандоры. Просто чудесный, просто идеальный мир. Эта часть фильма нам ну прямо очень-очень сильно понравилась. Так же было интересно в фильме появление новых существ - аватаров с загруженной памятью умерших солдат-землян. В остальном же все просто, не продумано и порой глупо. Эти не достатки в фильме попытались загладить явным перебором экшена. Ну а концовка фильма в стиле "продолжение следует" лишь подчеркивает, что фильм не удался. Его конечно нужно посмотреть. Все таки продолжение шедевра. Но я уверен, что желания посмотреть еще раз этот фильм возникнет далеко не у каждого. Лучше пару раз посмотреть первую часть, чем тратить снова время на просмотр его пародии.
11 февраля 2023, 18:49 Ответить
🌷ирина 🌷 12 февраля 2023, 16:29
Оценка
Клёвый, очень понравился, хоть и очень долгий, но всё равно рекомендую посмотреть! Красивее фильма нет!!!
12 февраля 2023, 16:29 Ответить
User 13 февраля 2023, 18:23
Оценка
Немного натянут сюжет в конце.
Наша парочка всю армию на себя в итоге взяла, как то в это не вериться

Но это простительно за общее впечатление
13 февраля 2023, 18:23 Ответить
tana-rush 14 февраля 2023, 07:56
Оценка
Восторг!
14 февраля 2023, 07:56 Ответить
ilinyi343 14 февраля 2023, 23:15
Оценка
Классный фильм! Мне очень понравился!
14 февраля 2023, 23:15 Ответить
User 15 февраля 2023, 20:57
Оценка
Да норм ! 3/5 по мнению Каролюши
15 февраля 2023, 20:57 Ответить
Алексей Безроднов 19 февраля 2023, 21:52
Оценка
Очень красивый фильм рекомендую
19 февраля 2023, 21:52 Ответить
Денис Ветров 20 февраля 2023, 23:28
Оценка
Фильм полная фигня. В основном показывают океан и лес. Как таковой битвы и сюжет пол часа от силы, остальные 2.5 часа полная лажа. Из фильма вывод один, детей надо воспитывать так, чтобы слушались беспрекословно. И не спасай детей врага. Второй раз смотреть не интересно. Первая часть лучше. После второй части головная боль разрывает весь вечер. Три часа в очках и хочется сдохнуть. Это не фильм, а оружие массового поражения.
20 февраля 2023, 23:28 Ответить
79166031999 24 февраля 2023, 17:40
Оценка
Я осталась в восторге от фильма! Рекомендую!
24 февраля 2023, 17:40 Ответить
Робинс Жан 25 февраля 2023, 10:45
Оценка
Когда будет в России…!!!???
25 февраля 2023, 10:45 Ответить
pankatiken891 27 февраля 2023, 14:22
Оценка
Фильм бомба!👍
27 февраля 2023, 14:22 Ответить
gabidullinmark16 4 марта 2023, 09:17
Оценка
Фильм имба, ходил очень понравилось! Мой любимый фильм!
4 марта 2023, 09:17 Ответить
Any Blue 4 марта 2023, 18:18
в ответ на сообщение gabidullinmark16 от 4 марта 2023, 09:17
Оценка
Где и как посмотрел?
4 марта 2023, 18:18 Ответить
Any Blue 4 марта 2023, 18:19
в ответ на сообщение pankatiken891 от 27 февраля 2023, 14:22
Оценка
Где и как посмотрел ? Скажи пожалуйста
4 марта 2023, 18:19 Ответить
User 4 марта 2023, 20:12
Оценка
Рекомендую
4 марта 2023, 20:12 Ответить
ovpug 5 марта 2023, 09:58
Оценка
Фильм норм
5 марта 2023, 09:58 Ответить
Any Blue 5 марта 2023, 12:06
в ответ на сообщение User от 4 марта 2023, 20:12
Оценка
Где и как посмотрел ? Скажи пожалуйста
5 марта 2023, 12:06 Ответить
Any Blue 5 марта 2023, 12:06
в ответ на сообщение ovpug от 5 марта 2023, 09:58
Оценка
Где и как посмотрел ? Скажи пожалуйста
5 марта 2023, 12:06 Ответить
Any Blue 7 марта 2023, 19:37
Оценка
Прежде чем писать отзыв ответьте пожалуйста где посмотреть можно этот фильм?спасибо,
7 марта 2023, 19:37 Ответить
lamteva78 12 марта 2023, 16:18
Оценка
На одном дыхании смотрели,очень крутой фильм!!!😍
12 марта 2023, 16:18 Ответить
gavanza 12 марта 2023, 16:49
Оценка
Я в шоке от того, почему у этого фильма такой высокий балл…
Кто эти люди, кому могло понравиться это растянутое на 3 ч. действо?
И этого мы ждали 14 лет???
Смотрели на большом экране в 3 D.
Сюжета как такового нет. Кругом штампы. Много «примитивностей»
За время просмотра успели надоесть главные герои - подросшие дети синего племени и их вечно негативящая/плачущая мать.
12 марта 2023, 16:49 Ответить
Any Blue 12 марта 2023, 17:32
в ответ на сообщение lamteva78 от 12 марта 2023, 16:18
Оценка
Где и как посмотрел ? Скажи пожалуйста
12 марта 2023, 17:32 Ответить
gavanza 12 марта 2023, 20:05
в ответ на сообщение Any Blue от 12 марта 2023, 17:32
Оценка
Где-где
У себя в кинотеатре
12 марта 2023, 20:05 Ответить
Any Blue 13 марта 2023, 14:25
в ответ на сообщение gavanza от 12 марта 2023, 20:05
Оценка
У меня нету своего кинотеатра😁
13 марта 2023, 14:25 Ответить
korbero 25 марта 2023, 16:44
Оценка
Очень затянутый фильм.
25 марта 2023, 16:44 Ответить
Артём Помэлов 10 апреля 2023, 10:00
Оценка
.
10 апреля 2023, 10:00 Ответить
stacenkoalina32 13 апреля 2023, 00:38
Оценка
Афигенный фильм, рекомендую
13 апреля 2023, 00:38 Ответить
Киноафиша.инфо 13 апреля 2023, 11:22
в ответ на сообщение stacenkoalina32 от 13 апреля 2023, 00:38
Добрый день! Рады, что фильм доставил вам удовольствие😊 Спасибо, что поделились мнением
13 апреля 2023, 11:22 Ответить
Да Нет 18 апреля 2023, 21:01
Оценка
В чем прикол? Почему 2 раз прокрутывают если уже можно посмотреть бесплатно
18 апреля 2023, 21:01 Ответить
Олег 16 мая 2023, 15:18
Оценка
А я вот думаю смотреть или нет. Ставьте лайк - смотреть и дизлайк не смотреть. Через неделю я решу по вашим отзывам. Спасибо
16 мая 2023, 15:18 Ответить
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