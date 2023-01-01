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Аватар 2: Путь воды
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Avatar: The Way of Water
Аватар 2: Путь воды
2022 / США
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9.0
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685
голосов
Рейтинг IMDb: 7.6
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