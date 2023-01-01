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Аватар 2: Путь воды Аватар 2: Путь воды
Киноафиша Фильмы Аватар 2: Путь воды Аватар 2: Путь воды, 2022: актеры и роли
Avatar: The Way of Water Аватар 2: Путь воды 2022 / США
9.1 Оцените
474 голоса Рейтинг IMDb: 7.8
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Аватар 2: Путь воды, 2022: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Джеймс Кэмерон Джеймс Кэмерон James Cameron
В ролях
Сэм Уортингтон Сэм Уортингтон Sam Worthington Зои Салдана Зои Салдана Zoe Saldana Сигурни Уивер Сигурни Уивер Sigourney Weaver Уна Чаплин Уна Чаплин Oona Chaplin Стивен Лэнг Стивен Лэнг Stephen Lang Клифф Кертис Клифф Кертис Cliff Curtis Джоэль Мур Джоэль Мур Joel Moore Си Си Эйч Паундер Си Си Эйч Паундер CCH Pounder Мэтт Джералд Мэтт Джералд Matt Gerald Кейт Уинслет Кейт Уинслет Kate Winslet
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Аватар 2: Путь воды
Аватар 2: Путь воды
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