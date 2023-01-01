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Аватар 2: Путь воды
Аватар 2: Путь воды, 2022: актеры и роли
Avatar: The Way of Water
Аватар 2: Путь воды
2022 / США
Трейлер
9.1
Оцените
474
голоса
Рейтинг IMDb: 7.8
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Аватар 2: Путь воды, 2022: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Джеймс Кэмерон
James Cameron
В ролях
Сэм Уортингтон
Sam Worthington
Зои Салдана
Zoe Saldana
Сигурни Уивер
Sigourney Weaver
Уна Чаплин
Oona Chaplin
Стивен Лэнг
Stephen Lang
Клифф Кертис
Cliff Curtis
Джоэль Мур
Joel Moore
Си Си Эйч Паундер
CCH Pounder
Мэтт Джералд
Matt Gerald
Кейт Уинслет
Kate Winslet
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