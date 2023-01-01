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Повелитель мух
Киноафиша Фильмы Повелитель мух Повелитель мух, 1963: актеры и роли
Lord of the Flies Повелитель мух 1963 / Великобритания
6.9 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 6.9
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Повелитель мух, 1963: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Питер Брук Питер Брук Peter Brook
В ролях
Джеймс Обри James Aubrey Том Чапин Tom Chapin Хью Эдвардс Huw D. Edwards Роджер Элвин Roger Elwin Том Гейман Роджер Аллан Николас Хэммонд Николас Хэммонд Nicholas Hammond
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