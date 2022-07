1 The Journey of a Lifetime Майкл Брук 2:49

2 The Dream (feat. Sheikh Hamza Shakour) Майкл Брук 2:00

3 As a Bird Forsakes its Nest Майкл Брук 2:16

4 To Find My Own Way (feat. Sheikh Hamza Shakour) Майкл Брук 2:12

5 The Highwayman Майкл Брук 2:37

6 If I Am To Die Майкл Брук 1:49

7 The Offer Майкл Брук 3:16

8 Sandstorm Майкл Брук 1:52

9 On the Nile to Cairo Майкл Брук 2:01

10 In the Souq Майкл Брук 1:16

11 Fastest Route to the Red Sea Майкл Брук 1:23

12 The Highwayman Returns Майкл Брук 0:42

13 Goodbye in Damascus Майкл Брук 1:24

14 A Moving City Майкл Брук 1:25

15 The Valley of Hell (feat. Sheikh Hamza Shakour) Майкл Брук 2:17

16 Seeing the Kabbah (feat. Sheikh Hamza Shakour) Майкл Брук 0:39

17 Mina Майкл Брук 0:38

18 The Day of Standing (feat. Sheikh Hamza Shakour) Майкл Брук 1:47

19 Sacrifice Майкл Брук 0:43

20 Farewell to the Kabbah (feat. Sheikh Hamza Shakour) Майкл Брук 0:42

21 A New Beginning Майкл Брук 0:54