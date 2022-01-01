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Кулаки в кармане
Киноафиша Фильмы Кулаки в кармане Кулаки в кармане, 1965: актеры и роли
I pugni in tasca Кулаки в кармане 1965 / Италия
7.8 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 7.6
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Кулаки в кармане, 1965: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Марко Беллоккьо Марко Беллоккьо Marco Bellocchio
В ролях
Паола Питагора Paola Pitagora Марино Мазе Marino Masé Лилиана Джераче Liliana Gerace Стефания Трольо Stefania Troglio Джанни МакНил Мауро Мартини Mauro Martini
Одна
Одна
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