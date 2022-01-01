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Барби: Приключения Русалочки Барби: Приключения Русалочки
Киноафиша Фильмы Барби: Приключения Русалочки Барби: Приключения Русалочки, 2010: актеры и роли
Barbie in a Mermaid Tale Барби: Приключения Русалочки 2010 / США
7.6 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 6.2
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Барби: Приключения Русалочки, 2010: актеры и роли

Вся информация о мультфильме
Режиссер
Адам Л. Вуд Adam L. Wood
В ролях
Келли Шеридан Kelly Sheridan Кэтлин Барр Kathleen Barr Табита Ст. Джермейн
Одна
Одна
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