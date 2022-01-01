Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Бойся темноты"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
В прокате
Подборки
Премьеры
Рейтинг фильмов
Рецензии
Сериалы
Киноафиша
Фильмы
Барби: Приключения Русалочки
Барби: Приключения Русалочки, 2010: актеры и роли
Barbie in a Mermaid Tale
Барби: Приключения Русалочки
2010 / США
Трейлер
7.6
Оцените
11
голосов
Рейтинг IMDb: 6.2
Написать отзыв
Смотреть онлайн
Смотреть онлайн
В избранное
Уже в избранном
О мультфильме
Расписание
Отзывы
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Барби: Приключения Русалочки, 2010: актеры и роли
Вся информация о мультфильме
Режиссер
Адам Л. Вуд
Adam L. Wood
В ролях
Келли Шеридан
Kelly Sheridan
Кэтлин Барр
Kathleen Barr
Табита Ст. Джермейн
В прокате
Премьеры
Онлайн
Одна
Рецензия
Отзывы
2022, Россия, приключения, катастрофа
Бэтмен
Отзывы
2022, США, фантастика, боевик, криминал
Пес-самурай и город кошек
Рецензия
Отзывы
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Нахимовцы
Рецензия
Отзывы
2021, Россия, семейный, комедия
Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия
Рецензия
Отзывы
2022, США, фантастика, боевик, приключения
Анчартед: на картах не значится
Рецензия
Отзывы
2022, США, боевик, приключения
Не звезди!
Написать отзыв
2022, Франция, комедия
Мир Юрского периода: Господство
Отзывы
2022, США, фантастика, приключения, боевик
Открытое море: Монстр глубины
Рецензия
Отзывы
2022, Австралия, триллер
Три кота и море приключений
Отзывы
2022, Россия, анимация, приключения
Клаустрофобы. Долина дьявола
Написать отзыв
2022, США, триллер
Асфальтовое солнце
Написать отзыв
2021, Россия, драма
Related video
Вот какие сцены цензура вырезала из «Иронии судьбы»
Тест: Ответьте всего на 5 вопросов, и мы точно угадаем ваш возраст
Помните дочь Жади из «Клона»? Теперь ее не узнает даже «мать»
Совсем другая концовка: вот что вырезали из «Москва слезам не верит»
Смехотворная подачка: звезда «Вечного зова» разнесла российские пенсии
Самые дорогие съемки: Волочкова лишилась кольца за 60 миллионов
«Винить надо себя»: Тарасова припечатала закатившую истерику Трусову
Бузова 2.0: блеснувшую формами Долину подняли на смех
Поцелуи с Басковым даром не прошли: Ивлеева ошеломила признанием
Обошелся парой слов: Васильев высказался о будущем «Модного приговора»
Эти 4 знака Зодиака могут сглазить даже близких – хватит одного слова
«Какое ты имеешь право?»: Николаев публично растоптал Галкина