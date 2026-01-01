Оповещения от Киноафиши
О персоне
Фильмография
Адам Л. Вуд
Adam L. Wood
Адам Л. Вуд
Адам Л. Вуд
Adam L. Wood
Карьера
Режиссер
Популярные фильмы
7.2
Барби: Приключения Русалочки
(2010)
Фильмография Адам Л. Вуд
Жанр
Все
Анимация
Семейный
Год
Все
2010
Все
1
Фильмы
1
Режиссер
1
7.2
Барби: Приключения Русалочки
Barbie in a Mermaid Tale
семейный, анимация
2010, США
Смотреть трейлер
