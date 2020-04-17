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Барби: Приключения Русалочки Барби: Приключения Русалочки
Киноафиша Фильмы Барби: Приключения Русалочки Отзывы о мультфильме «Барби: Приключения Русалочки»
Barbie in a Mermaid Tale Барби: Приключения Русалочки 2010 / США
7.6 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 6.3
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Отзывы о мультфильме «Барби: Приключения Русалочки»

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berestovairis 17 апреля 2020, 12:52
Оценка
Милый мультик про барби, для девочек. Красочная рисовка, трогательные моменты и многое другое, ждёт вас в этом прекрасном мультике. 😏
17 апреля 2020, 12:52 Ответить
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