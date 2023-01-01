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Кроличья нора Кроличья нора
Киноафиша Фильмы Кроличья нора Награды и номинации фильма Кроличья нора
Rabbit Hole Кроличья нора 2010 / США
7.2 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 7
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Награды и номинации фильма Кроличья нора

Вся информация о фильме
Оскар 2011 Оскар 2011
Лучшая женская роль
Номинант
Золотой глобус 2011 Золотой глобус 2011
Лучшая женская роль (драма)
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2011 Премия Гильдии киноактеров США 2011
Лучшая женская роль
Номинант
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