Постер фильма Я и ты и все, кого мы знаем
Постер фильма Я и ты и все, кого мы знаем
Рейтинги
7.1 Рейтинг IMDb: 7.2
Оцените
2 постера
Киноафиша Фильмы Я и ты и все, кого мы знаем

Я и ты и все, кого мы знаем

Me and You and Everyone We Know 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

Ричард Суирси, отец-одиночка, воспитывающий двоих сыновей, вполне готов к семейным переменам, но когда очаровательная и порывистая Кристин, самобытная художница и лихой водитель «Элдеркэба», врывается в его жизнь, Ричарда охватывает паника. В то же самое время его семилетний сын Робби завязывает свой первый, правда пока виртуальный роман с прекрасной незнакомкой, а 14-летний Питер вновь и вновь становится «подопытным кроликом» для соседских девочек, которые репетируют на парне свои будущие романтические отношения…

Страна США
Продолжительность 1 час 27 минут
Год выпуска 2005
Премьера в мире 20 января 2005
Дата выхода
7 апреля 2006 Венгрия 16
17 июня 2005 США
21 сентября 2005 Франция
MPAA R
Бюджет $800 000
Сборы в мире $8 012 838
Производство IFC Films, FilmFour
Другие названия
Me and You and Everyone We Know, Tú, yo y todos los demás, Moi, toi et tous les autres, Ben ve sen ve diğerleri, Eu, Tu e Todos os que Conhecemos, Eu, tu si toti cei pe care-i stim, Eu, Você e Todos Nós, Gyvulių karalystė, Ich und du und alle die wir kennen, Minä, sinä ja kaikki muut, Te meg én és minden ismerősünk, Ti i ja i svi koje poznajemo, Ty i ja, i wszyscy, których znamy, Εγώ κι εσύ και όλοι οι γνωστοί, Аз и ти и всички, които познаваме, Я и ты и все, кого мы знаем, Я, ти і всі, кого ми знаємо, 偶然與你相遇, 君とボクの虹色の世界, 妳、我、他她他
Режиссер
Миранда Джулай
В ролях
Джон Хоукс
Джон Хоукс
Карли Вестерман
Неджарра Таунсенд
Брэд Уильям Хенке
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма

7.1
Оцените 10 голосов
7.2 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 
Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Слушать
саундтрек фильма Я и ты и все, кого мы знаем
