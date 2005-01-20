Ричард Суирси, отец-одиночка, воспитывающий двоих сыновей, вполне готов к семейным переменам, но когда очаровательная и порывистая Кристин, самобытная художница и лихой водитель «Элдеркэба», врывается в его жизнь, Ричарда охватывает паника. В то же самое время его семилетний сын Робби завязывает свой первый, правда пока виртуальный роман с прекрасной незнакомкой, а 14-летний Питер вновь и вновь становится «подопытным кроликом» для соседских девочек, которые репетируют на парне свои будущие романтические отношения…