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Перемирие Перемирие
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Перемирие 2010 / Россия
6.9 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.9
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Отзывы о фильме «Перемирие»

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«…Всем нам не хватает какой-то устойчивости, какой-то последовательности в уме, какой-то логики. Силлогизм Запада нам незнаком. В лучших головах наших есть нечто, еще худшее, чем легковесность. Лучшие идеи, лишенные связи и последовательности, как бесплодные заблуждения парализуются в нашем мозгу. В природе человека теряться, когда он не находит способа связаться с тем, что было до него и что будет после него; он тогда утрачивает всякую твердость, всякую уверенность; не руководимый…

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