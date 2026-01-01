Оповещения от Киноафиши
Возвращение в Санта-Витторию

Sì Chef! Ritorno a Santa Vittoria 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

«Возвращение в Санта-Витторию» - смелый эксперимент режиссеров Риты Барберо и Франко Тибальди. Декорациями фильму послужила настоящая итальянская деревушка в живописных окрестностях, а актерами — местные жители. Фильм снимался исключительно добровольцами, которые работали бесплатно. Режиссеры, актеры, операторы и съемочная группа в полном составе выехали на натуру и во время работы жили там же, где снимали свой фильм. По сюжету 4 великих шеф-повара приезжают в маленькую итальянскую деревню, на родину своего учителя. Но неожиданно в деревне находят труп. Дотошный детектив пытается разрешить загадочное дело.
Страна Италия
Продолжительность 1 час 12 минут
Год выпуска 2010
Режиссер
Рита Барберо и Франко Тибальди
В ролях
Андреа Скарцелло
Дарио Баделлино
Стефания Фиссоре
Паола Каньяццо
Франко Тибальди
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг фильма

0.0
Оцените 1 голос
Место в рейтинге
Лучшие комедии 
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
