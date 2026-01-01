«Возвращение в Санта-Витторию» - смелый эксперимент режиссеров Риты Барберо и Франко Тибальди. Декорациями фильму послужила настоящая итальянская деревушка в живописных окрестностях, а актерами — местные жители. Фильм снимался исключительно добровольцами, которые работали бесплатно. Режиссеры, актеры, операторы и съемочная группа в полном составе выехали на натуру и во время работы жили там же, где снимали свой фильм. По сюжету 4 великих шеф-повара приезжают в маленькую итальянскую деревню, на родину своего учителя. Но неожиданно в деревне находят труп. Дотошный детектив пытается разрешить загадочное дело.