Постер фильма The Dawn Maker
5.2 Рейтинг IMDb: 5.6
The Dawn Maker

The Dawn Maker 18+
Страна США
Продолжительность 50 минут
Год выпуска 1916
Премьера в мире 23 сентября 1916
23 сентября 1916 США
Производство Kay-Bee Pictures
The Dawn Maker, Blodets Røst
Уильям С. Харт
Уильям С. Харт
Бланш Уайт
Уильям Десмонд
Рейтинг фильма

Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино

Отзывы о фильме

