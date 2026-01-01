Оповещения от Киноафиши
Марти
Награды и номинации фильма Марти
Награды и номинации фильма Марти 1955
Оскар 1956
Лучший фильм
Победитель
Лучшая мужская роль
Победитель
Лучшая режиссура
Победитель
Лучший адаптированный сценарий
Победитель
Лучшая работа художника-постановщика
Номинант
Лучшая операторская работа
Номинант
Лучшая женская роль второго плана
Номинант
Лучшая мужская роль второго плана
Номинант
Каннский кинофестиваль 1955
Золотая пальмовая ветвь
Победитель
Премия OCIC
Победитель
Золотой глобус 1956
Лучшая мужская роль (драма)
Победитель
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1956
Best Foreign Actress
Победитель
Best Foreign Actor
Победитель
Best Film from any Source
Номинант
