Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Грязные деньги» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
5.1
Киноафиша Фильмы Песни на улицах
5.1

Песни на улицах

, 1950
Canzoni per le strade
Италия / мюзикл / 18+
5.1

О фильме

На улицах Милана много безработных певцов, которые поют под окнами горожан, прося небольшие деньги за свой труд. Возглавляет все это братство некий Карлоне, живущий со своей слепой сестрой Анной в небольшой квартирке. Однажды он спасает инвалида-колясочника от смерти и берет к себе жить.

Ради наживы Карлоне придумывает занятие для несчастного, калека должен петь под фонограмму неизвестного певца и все бы прошло гладко, однако в самый ответственный момент подводит техника и грампластинка ломается, но инвалид спасает ситуацию, он поет сам гораздо лучше, чем фонограмма.

Все вокруг удивлены и парень рассказывает историю своей жизни, что когда-то он был известным певцом Лучано Ланди и это его голос записан на пластинке, но роковая любовь привела его к разорению и нищете. Анна и ее брат уговаривают Лучано вновь выйти на большую сцену и продолжить карьеру…

В ролях

Лучано Тайоли
Антонелла Луальди
Вера Бергман
Карло Нинки
Эрнесто Калиндри
Джорджо Берти
Режиссер Марио Ланди
Сценарист Дино Ризи, Alfredo Bracchi, Carlo Alberto Chiesa, Dino Falconi, Марио Ланди
Композитор Luciano Maraviglia, Ferruccio Martinelli
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Италия
Продолжительность 1 час 28 минут
Год выпуска 1950
Премьера в мире 9 октября 1950
Дата выхода
9 октября 1950 Италия
10 апреля 1952 СССР
Производство Filmolimpia
Другие названия
Canzoni per le strade, O tragoudistis tou dromou, Pesni na ulitsakh, Sokak Şarkıcısı, Песни на улицах

Рейтинг фильма

5.1
Оцените 13 голосов
4.9 IMDb

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Проект «Конец света»
Проект «Конец света»
2026, США, фантастика, триллер, драма, комедия, приключения
Коммерсант
Коммерсант
2026, Россия, драма, экранизация
Дьявол носит Prada 2
Дьявол носит Prada 2
2026, США, комедия, драма
Лео и Тиг. Дорога на Байкал
Лео и Тиг. Дорога на Байкал
2026, Россия, анимация
Вот это драма!
Вот это драма!
2026, США, мелодрама, комедия, драма
Ангелы Ладоги
Ангелы Ладоги
2026, Россия, драма, исторический, военный
Вверх по волшебному дереву
Вверх по волшебному дереву
2025, США, приключения, семейный
Своя в доску
Своя в доску
2026, Россия, комедия
Семь вёрст до рассвета
Семь вёрст до рассвета
2025, Россия, драма, военный, исторический
Чёрный Двор в кино
Чёрный Двор в кино
2026, Казахстан / Кыргызстан, криминал, драма
Ждун 2
Ждун 2
2026, Россия, комедия, семейный
Хокум
Хокум
2026, Ирландия, ужасы
Бояться нужно, но не хантавируса – Мясников назвал реальную угрозу для россиян: «Зафиксировали первую смерть»
Забудьте про пыль в машине и на лобовом: «копеечный» раствор решит проблему надолго – просто натрите им авто
«Наполеон» в магазине не покупаю, а делаю сама из 3-х продуктов: 20 минут – и шикарный десерт готов
START, хватит издеваться! Фанаты дождались: после нескольких переносов «Инспектору Гаврилову 3» наконец дали точную дату премьеры
Стивы Джобсы в мантиях: родители Гарри погибли в 21 год — и все равно оставили Поттеру целое состояние (откуда деньги?)
О борьбе с бездушной системой: вот какой иностранный фильм обожает Путин — проболтался на даче Михалкова
Темнокожая Елена, «повесточка» и Дарт Вейдер: Нолан снимает не «Одиссею», а фанфик по мотивам – вдохновлялся вовсе не Гомером
Этому сериалу 400 000 зрителей поставили 7.7: похож на «Место встречи» – «смотрится отлично, актерский состав хорош!»
Новый фильм по «Властелину колец» уйдет в «мрачняк» в духе DC — как оказалось, Толкин тут ни при чем
Молодежь смотрит не только Гайдая: звезда «Слова пацана» назвал любимый советский фильм — «с душой и глубоким смыслом»
У Disney есть своя забытая «Игра престолов»: начали за здравие, а закончили своим сказочным «Домом дракона»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше