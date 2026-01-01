На улицах Милана много безработных певцов, которые поют под окнами горожан, прося небольшие деньги за свой труд. Возглавляет все это братство некий Карлоне, живущий со своей слепой сестрой Анной в небольшой квартирке. Однажды он спасает инвалида-колясочника от смерти и берет к себе жить.

Ради наживы Карлоне придумывает занятие для несчастного, калека должен петь под фонограмму неизвестного певца и все бы прошло гладко, однако в самый ответственный момент подводит техника и грампластинка ломается, но инвалид спасает ситуацию, он поет сам гораздо лучше, чем фонограмма.

Все вокруг удивлены и парень рассказывает историю своей жизни, что когда-то он был известным певцом Лучано Ланди и это его голос записан на пластинке, но роковая любовь привела его к разорению и нищете. Анна и ее брат уговаривают Лучано вновь выйти на большую сцену и продолжить карьеру…