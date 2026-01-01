Оповещения от Киноафиши
«Спасти бессмертного»
1
О персоне
Фильмография
Марио Ланди
Mario Landi
Киноафиша
Персоны
Марио Ланди
Марио Ланди
Mario Landi
Дата рождения
12 октября 1920
Возраст
71 год
Знак зодиака
Весы
Дата смерти
18 марта 1992
Карьера
Режиссер, Сценарист, Актер
Популярные фильмы
5.1
Песни на улицах
(1950)
Фильмография Марио Ланди
Жанр
Все
Мюзикл
Год
Все
1950
Все
1
Фильмы
1
Сценарист
1
Режиссер
1
5.1
Песни на улицах
Canzoni per le strade
мюзикл
1950, Италия
