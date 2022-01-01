Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Вышка" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Черная смерть Черная смерть
Киноафиша Фильмы Черная смерть Черная смерть, 2010: актеры и роли
Black Death Черная смерть 2010 / Германия / Великобритания
7.4 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 6.4
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Черная смерть, 2010: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Кристофер Смит Кристофер Смит Christopher Smith
В ролях
Шон Бин Шон Бин Sean Bean Эдди Редмэйн Эдди Редмэйн Eddie Redmayne Дэвид Уорнер Дэвид Уорнер David Warner Кимберли Никсон Kimberley Nixon Энди Найман Энди Найман Andy Nyman Джон Линч Джон Линч John Lynch Тим МакИннерни Тим МакИннерни Tim McInnerny
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Бэтмен
Бэтмен
2022, США, фантастика, боевик, криминал
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Тор: Любовь и гром
Тор: Любовь и гром
2022, США, фантастика, боевик
Миньоны: Грювитация
Миньоны: Грювитация
2022, США / Франция / Япония, анимация, фантастика, приключения, комедия, семейный
Нахимовцы
Нахимовцы
2021, Россия, семейный, комедия
Убойный монтаж
Убойный монтаж
2022, Франция, комедия
Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия
Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия
2022, США, фантастика, боевик, приключения
Клаустрофобы. Долина дьявола
Клаустрофобы. Долина дьявола
2022, США, триллер
Бойся темноты
Бойся темноты
2022, Бельгия / Франция, ужасы, мистика
Анчартед: на картах не значится
Анчартед: на картах не значится
2022, США, боевик, приключения
Мир Юрского периода: Господство
Мир Юрского периода: Господство
2022, США, фантастика, приключения, боевик
Related video
Тест: только те, чье детство прошло в СССР, угадает всех героев детских советских фильмов
Звезда «Великолепного века» была брюнеткой в юности, и ее не узнать
4 знака зодиака в августе рискуют потерять все: астролог назвал "неудачников"
Эту нестыковку много лет не замечали в «Иронии судьбы»: что не так с квартирой Лукашина?
Тест: Умны ли вы настолько, насколько думаете?
Самойлова подарила Джигану автомобиль за 30 миллионов
Вот как выглядели бы дети Гузеевой и Михалкова из «Жестокого романса»
Бездарный трудоголик: Бузову отправили кассиром в «Пятерочку»
Богомолов раскрыл правду о русофобии в Европе
Уехал за ней в Америку: вот на ком Чернышев был женат до Заворотнюк
Из красавца в бородатого деда: евнуха Сюмбюля из «Великолепного века» сейчас не узнать
Всего 2 знака Зодиака попали в "черный список" Вселенной
Приложение киноафиши