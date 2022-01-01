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Боевой пес
Боевой пес, 2009: актеры и роли
Upperdog
Боевой пес
2009 / Норвегия
6.3
Оцените
11
голосов
Рейтинг IMDb: 6.5
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Постеры
Боевой пес, 2009: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Сара Джонсен
В ролях
Херманн Сабадо
Агнешка Гроховска
Agnieszka Grochowska
Банг Чау
Bang Chau
В прокате
Премьеры
Онлайн
Одна
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