Не спешите выбрасывать кривые-косые огурцы «уродцы»: участник «Битвы шефов» подсказал, что из них приготовить

«Бабушкины» куртки оставьте в прошлом: 3 варианта верхней одежды на холодную осень – выглядят дорого и модно

А ведь академик Бехтерева предупреждала: эти 6 вещей родители не должны прощать детям никогда – запомните мудрость раз и навсегда

Если бы «Игру престолов», «Терминатора» и «Властелина колец» сняли в СССР: ИИ отправил культовых героев в 80-е (фото)

Amazon выдал одну из лучших адаптаций Стивена Кинга — от нового сериала с рейтингом 85% «не хочется отрываться»

«У нас колбасы с собой нет, но тест точно есть!»: без подсказки Шурика на 5/5 вопросов о комедиях Гайдая не ответить

Netflix только что выпустил амбициозную экранизацию известного романа: всего 7 серий и 85% свежести

«Ты что, извращенец? — Хуже»: сможете продолжить фразы, которые фанаты «Невского» знают наизусть? (тест)

18 лет спустя в «Игре престолов» впервые покажут главного персонажа всей фэнтези-франшизы: в шедевре НВО о нем лишь говорили

В сетке НТВ пока не нашлось места для «Шефа-8»: «все как-то затянулось» — новые кадры запустили спор о дате премьеры