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Шантрапа Шантрапа
Киноафиша Фильмы Шантрапа Шантрапа, 2010: актеры и роли
Chantrapas Шантрапа 2010 / Франция / Грузия
6.9 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.2
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Шантрапа, 2010: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Отар Иоселиани Отар Иоселиани Otar Iosseliani
В ролях
Богдан Ступка Богдан Ступка Дато Тариелашвили Dato Tarielachvili Ника Энделадзе Nika Endeladze Тамуна Карумидзе Tamuna Karumidze Гиви Сарчимелидзе
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