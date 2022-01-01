Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Развод в стиле кунг-фу" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Летнее время Летнее время
Киноафиша Фильмы Летнее время Летнее время, 2008: актеры и роли
L'heure d'été Летнее время 2008 / Франция
6.0 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 7.1
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Летнее время, 2008: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Оливье Ассайас Оливье Ассайас Olivier Assayas
В ролях
Жюльетт Бинош Жюльетт Бинош Juliette Binoche Шарль Берлинг Шарль Берлинг Charles Berling Жереми Ренье Жереми Ренье Jeremie Renier Эдит Скоб Эдит Скоб Edith Scob
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Вышка
Вышка
2022, Великобритания / США, триллер
Миньоны: Грювитация
Миньоны: Грювитация
2022, США / Франция / Япония, анимация, фантастика, приключения, комедия, семейный
Бэтмен
Бэтмен
2022, США, фантастика, боевик, криминал
Легенды Орлёнка
Легенды Орлёнка
2021, Россия, детектив, фэнтези
Дитя тьмы: Первая жертва
Дитя тьмы: Первая жертва
2022, США, криминал, драма, ужасы
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия
Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия
2022, США, фантастика, боевик, приключения
Анчартед: на картах не значится
Анчартед: на картах не значится
2022, США, боевик, приключения
Русалка и дочь короля
Русалка и дочь короля
2022, США, приключения, фэнтези, боевик
Мир Юрского периода: Господство
Мир Юрского периода: Господство
2022, США, фантастика, приключения, боевик
Клаустрофобы. Долина дьявола
Клаустрофобы. Долина дьявола
2022, США, триллер
Related video
Ток-шоу важнее внука: Шепелев вывел семью Фриске на чистую воду
Раздевшийся Бикович ошеломил народ: фанатки «Холопа» опешили
Жизнь звезды «Папиных дочек» превратилась в ад: вот что случилось из-за съемок
Слава, забвение, смерть: как сложилась судьба советского «мальчика с сачком» Вячеслава Царева
Драматический финал для Брагина: названа дата выхода юбилейного сезона «Склифосовского»
У Высоцкого было три странных прозвища: теперь все знают
Иностранцы пришли в восторг от этого советского фильма о войне: выбор очень неожиданный
Время принимать поздравления: счастливая Толкалина показала малыша
Пьер Ришар бы не узнал: что стало с мальчиком из фильма «Игрушка»
Не только Хюррем Султан: вскрылась правда о русских корнях звезды «Постучись в мою дверь»
Елизавету II настиг новый удар: позор принца Гарри скрыть не удалось
Эротика в СССР была: как в «Любовь и голуби» обыгрывали сцены 18+
Приложение киноафиши