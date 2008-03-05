На торжество в честь 75-летия Элен в её загородный дом приезжают сыновья Фредерик и Жереми, и дочь Эдриэн. Элен живет исключительно памятью о своем дяде, известном художнике, и думает о том, что все истории и воспоминания о нём уйдут вместе с ней. Она превращает дом в музей, который оживает только дважды в год, когда приезжают дети. Последние же равнодушно смотрят на картины Коро на стенах и пожимают плечами: «другая эпоха».



После смерти матери им необходимо решить судьбу своего наследства, и оказывается, что оно имеет какое-то значение и ценность только для Фредерика, который хочет оставить этот дом для семьи и детей. И активная Эдриэн, дизайнер мелочей для дома, и Жереми, перспективный менеджер, не хотят жить во Франции и нагружать себя лишним наследством. Они говорят о нём исключительно в терминах прибыли, думая, как бы выгоднее им распорядиться.



Принимается коллективное решение — принести наследство в дар Музею Орсэ, не из каких-либо благотворительных побуждений, так просто легче минимизировать налог на имущество. Драмы не происходит, Фредерик покорно соглашается с коллективным решением и не пытается его оспорить. Но и в музее сомневаются в том, нужна ли им эта редкая мебель, вещи, картины.