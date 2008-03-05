Летнее время

, 2008
L'heure d'été
Франция / семейный, драма / 18+
О фильме

На торжество в честь 75-летия Элен в её загородный дом приезжают сыновья Фредерик и Жереми, и дочь Эдриэн. Элен живет исключительно памятью о своем дяде, известном художнике, и думает о том, что все истории и воспоминания о нём уйдут вместе с ней. Она превращает дом в музей, который оживает только дважды в год, когда приезжают дети. Последние же равнодушно смотрят на картины Коро на стенах и пожимают плечами: «другая эпоха».

После смерти матери им необходимо решить судьбу своего наследства, и оказывается, что оно имеет какое-то значение и ценность только для Фредерика, который хочет оставить этот дом для семьи и детей. И активная Эдриэн, дизайнер мелочей для дома, и Жереми, перспективный менеджер, не хотят жить во Франции и нагружать себя лишним наследством. Они говорят о нём исключительно в терминах прибыли, думая, как бы выгоднее им распорядиться.

Принимается коллективное решение — принести наследство в дар Музею Орсэ, не из каких-либо благотворительных побуждений, так просто легче минимизировать налог на имущество. Драмы не происходит, Фредерик покорно соглашается с коллективным решением и не пытается его оспорить. Но и в музее сомневаются в том, нужна ли им эта редкая мебель, вещи, картины.

В ролях

Жюльетт Бинош
Шарль Берлинг
Жереми Ренье
Эдит Скоб
Доминик Реймон
Валери Боннетон
Режиссер Оливье Ассайас
Сценарист Оливье Ассайас
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Франция
Продолжительность 1 час 43 минуты
Год выпуска 2008
Премьера онлайн 31 января 2009
Премьера в мире 5 марта 2008
Дата выхода
4 августа 2008 Германия
5 марта 2008 Франция
26 марта 2009 Южная Корея 12
Бюджет €4 400 000
Сборы в мире $7 835 857
Производство MK2 Productions, France 3 Cinéma, Canal+

Где посмотреть

ИВИ
Другие названия
L'heure d'été, Summer Hours, Las horas del verano, Ende eines Sommers, Horas de Verão, Kesähetket, L'hora d'estiu, Ljetni sati, Nyári időszámítás, Ora de vara, Ore d'estate, Pewnego lata, Printemps passé, Sommarminnen, Sommertid, Souvenirs du Valois, Stigmes agapis, Suvetunnid, Tempos de Verão, Yaz saati, Летнее время, Літній час, 夏時間の庭

Рейтинг фильма

6.6
12 голосов
7.1 IMDb

