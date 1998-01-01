Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Верни меня из мёртвых»
1
О фильме
Расписание
Персоны
Постеры
Места съёмок
1 постер
Киноафиша
Фильмы
Переворот на стадионе
Переворот на стадионе
Golpe de estadio
18+
комедия
мелодрама
спорт
О фильме
В небольшом колумбийском городке Буэнависта происходит серьезное происшествие, в результате которого выйдут из строя обе телевизионные станции в округе. И это в самый разгар отборочного турнира к чемпионату мира по футболу 1974 года
Страна
Испания / Италия / Колумбия
Продолжительность
2 часа 0 минут
Год выпуска
1998
Премьера в мире
1 января 1998
Дата выхода
25 декабря 1998
Колумбия
1 января 1998
США
Производство
Caracol Televisión, Emme, Producciones Fotograma
Другие названия
Golpe de estadio, Colpo di stadio, Time Out
Режиссер
Серхио Кабрера
В ролях
Эмма Суарес
Николас Монтеро
Сесар Мора
Флавио Кабальеро
Умберто Дорадо
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма
6.6
6.6
6.7
IMDb
Над этой комедией с Джимом Керри в США даже не смеются — а в России цитируют наизусть: давно стала классикой с рейтингом 8
