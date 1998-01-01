Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Верни меня из мёртвых» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Переворот на стадионе
1 постер
Киноафиша Фильмы Переворот на стадионе

Переворот на стадионе

Golpe de estadio 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

В небольшом колумбийском городке Буэнависта происходит серьезное происшествие, в результате которого выйдут из строя обе телевизионные станции в округе. И это в самый разгар отборочного турнира к чемпионату мира по футболу 1974 года
Страна Испания / Италия / Колумбия
Продолжительность 2 часа 0 минут
Год выпуска 1998
Премьера в мире 1 января 1998
Дата выхода
25 декабря 1998 Колумбия
1 января 1998 США
Производство Caracol Televisión, Emme, Producciones Fotograma
Другие названия
Golpe de estadio, Colpo di stadio, Time Out
Режиссер
Серхио Кабрера
В ролях
Эмма Суарес
Эмма Суарес
Николас Монтеро
Сесар Мора
Флавио Кабальеро
Умберто Дорадо
Все актеры и съемочная группа
Фильмы похожие на Переворот на стадионе
7 социопатов 5.4
7 социопатов (2019)

Рейтинг фильма

6.6
Оцените 15 голосов
6.7 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Марти Великолепный
Марти Великолепный
2025, США, драма, исторический
Горничная
Горничная
2025, США, триллер
Зверополис 2
Зверополис 2
2025, США, приключения, анимация, комедия
Убежище
Убежище
2026, США, боевик, триллер
Равиоли Оли
Равиоли Оли
2026, Россия, комедия, мелодрама
Чебурашка 2
Чебурашка 2
2026, Россия, семейный, комедия
Гренландия 2: Миграция
Гренландия 2: Миграция
2026, Великобритания / США, триллер, фантастика, боевик, приключения
Возвращение в Сайлент Хилл
Возвращение в Сайлент Хилл
2026, США, ужасы
Здесь был Юра
Здесь был Юра
2025, Россия, драма, музыка
Кит-убийца
Кит-убийца
2026, Австралия / США, боевик, ужасы, детектив
Левша
Левша
2026, Россия, приключения
«Игра престолов» и «Во все тяжкие» в список не попали: россияне выбрали 5 сериалов — хочется стереть память, чтобы их пересмотреть
Угадайте советский фильм только по фразе о еде: тест для тех, кто разбирается в хорошем кино
Красный — хит сезона: попытайтесь назвать 5 культовых фильмов СССР по алым нарядам их героинь (тест)
Если пройдете этот тест, вы — точно круглый отличник: 9 слов с коварным ударением, которые ставят в тупик 90% людей
В Японии выбрали лучший фильм и сериал среди аниме: хотите крутую рисовку – включайте их, не прогадаете
Осталась совсем одна: что будет с тяжелобольной дочерью Алексея Баталова после смерти матери
Дворянка или крестьянка: тест за минуту покажет, кем бы вы были во времена Пушкина
5 лет без сериала «Пес» с Панфиловым: сложный тест покажет, как внимательно вы смотрели легендарный детектив НТВ
Collider назвал топ-3 главных фильма великого Стивена Спилберга: без «Челюстей», динозавров и «Инопланетянина»
Сколько сезонов и серий в «Мистер Ноготь»: включила на замену мрачным детективам и не пожалела – цепляет с первых минут
Над этой комедией с Джимом Керри в США даже не смеются — а в России цитируют наизусть: давно стала классикой с рейтингом 8
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше