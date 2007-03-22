Оповещения от Киноафиши
Анды не верят в бога

Los Andes no creen en Dios 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

Конец 1920-х годов. В городок Уюни, расположенный на боливийском плоскогорье, приезжает молодой писатель Альфонсо Кларос, получивший образование во Франции. В Уюни он встретит прекрасную метиску Клаудину, но помехой для их отношений станут классовые предрассудки молодого человека.
Страна Боливия
Продолжительность 1 час 45 минут
Год выпуска 2007
Премьера в мире 22 марта 2007
Дата выхода
22 марта 2007 Боливия
Бюджет $1 000 000
Сборы в мире $67 562
Производство Cinema Ventura
Другие названия
Los Andes no creen en Dios, The Andes Don't Believe in God
Режиссер
Антонио Эгино
В ролях
Диего Бертье
Карла Ортис
Мильтон Кортес
Хорхе Ортис Санчес
Шломит Бейтельман
Все актеры и съемочная группа
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

