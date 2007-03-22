Конец 1920-х годов. В городок Уюни, расположенный на боливийском плоскогорье, приезжает молодой писатель Альфонсо Кларос, получивший образование во Франции. В Уюни он встретит прекрасную метиску Клаудину, но помехой для их отношений станут классовые предрассудки молодого человека.
СтранаБоливия
Продолжительность1 час 45 минут
Год выпуска2007
Премьера в мире22 марта 2007
Дата выхода
22 марта 2007
Боливия
Бюджет$1 000 000
Сборы в мире$67 562
ПроизводствоCinema Ventura
Другие названия
Los Andes no creen en Dios, The Andes Don't Believe in God