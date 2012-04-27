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Злоключения Висента Фернандеза
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The Man Who Shook the Hand of Vicente Fernandez

Злоключения Висента Фернандеза, 2012

2012 / США
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15 голосов Рейтинг IMDb: 5.9
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О фильме

Отставной радиодиджей Рекс Пейдж всегда мечтал хоть немного побыть ковбоем в фильмах-вестернах. После перенесенного инсульта герой картины попадает на лечение в частный санаторий, где находятся практически одни латиноамериканцы.

Поначалу это немного пугает Рекса, он сторонится своих соседей и хотел бы поскорее покинуть заведение. Но их отношения выходят на новый уровень, когда становится известно о том, что Рекс, будучи диджеем, когда-то пожал руку Висенту Фернандезу, мексиканскому певцу, продюсеру и актеру, которого боготворила вся Латинская Америка. Рекс становится настоящей местной знаменитостью. И, подобно ковбоям из его любимых вестернов, приобретает настоящую славу после того, как одерживает победу над здешними злодеями и тиранами, владельцами этого лечебного заведения.

6.2 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 5.9
Продолжительность 1 час 39 минут
Год выпуска 2012
Премьера в России 27 апреля 2012
Премьера в мире 27 апреля 2012
Возраст 18+
Режиссер
Элиа Петридис
В ролях
Эрнест Боргнайн
Барри Корбин
Карла Ортис
Тони Плана
Тони Плана
Дейл Дикки
Дейл Дикки
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Злоключения Висента Фернандеза 2 постера
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