Злоключения Висента Фернандеза, 2012

Отставной радиодиджей Рекс Пейдж всегда мечтал хоть немного побыть ковбоем в фильмах-вестернах. После перенесенного инсульта герой картины попадает на лечение в частный санаторий, где находятся практически одни латиноамериканцы.

Поначалу это немного пугает Рекса, он сторонится своих соседей и хотел бы поскорее покинуть заведение. Но их отношения выходят на новый уровень, когда становится известно о том, что Рекс, будучи диджеем, когда-то пожал руку Висенту Фернандезу, мексиканскому певцу, продюсеру и актеру, которого боготворила вся Латинская Америка. Рекс становится настоящей местной знаменитостью. И, подобно ковбоям из его любимых вестернов, приобретает настоящую славу после того, как одерживает победу над здешними злодеями и тиранами, владельцами этого лечебного заведения.