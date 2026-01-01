Оповещения от Киноафиши
Киноафиша Фильмы В пути Награды и номинации фильма В пути

Награды и номинации фильма В пути 2010

Берлинале 2010 Берлинале 2010
Золотой берлинский медведь
Номинант
Чебурашка 2
Чебурашка 2
2026, Россия, семейный, комедия
Буратино
Буратино
2026, Россия, семейный, приключения
Простоквашино
Простоквашино
2026, Россия, приключения, семейный
Оно. Первое пришествие
Оно. Первое пришествие
2025, Австралия, ужасы
Ёлки 12
Ёлки 12
2025, Россия, комедия, приключения, семейный
Три богатыря и свет клином
Три богатыря и свет клином
2025, Россия, анимация, приключения, семейный
Человек-бензопила. Фильм: История Резе
Человек-бензопила. Фильм: История Резе
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
За Палыча 2!
За Палыча 2!
2026, Россия, комедия
Иллюзия обмана 3
Иллюзия обмана 3
2025, США, криминал, триллер
Отец, мать, сестра, брат
Отец, мать, сестра, брат
2025, США, драма
Безумное свидание
Безумное свидание
2025, Италия, комедия
Пункт назначения: Новый аттракцион
Пункт назначения: Новый аттракцион
2025, США, ужасы
