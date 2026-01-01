Не открывайте эти приложения, пока заряжаете телефон — иначе превратится в кирпич: лучше вообще его выключить

Шторы на кухне – прошлый век: вот что модно вешать на окна в 2026-м – выглядит «дорого» и почти не требует стирки

Взяла белый лист бумаги – кран засиял как новенький и больше не мутнеет: подсказала опытная хозяйка

Ламповый детектив с 7.4 на IMDb «напоминает "Твин Пикс"»: «посмотрел за вечер», ведь в нем всего 6 серий

«Обыкновенное чудо», а тест – сложный: вспомните 5 фильмов с Александром Абдуловым по кадру

После «Первого отдела» включайте 3 похожих детектива – не оторветесь: №2 просто «лучший сериал про ментов»

Комедии Гайдая любят многие, но тест по ним пройдут не все: вспомните, из каких фильмов эти 5 кадров

В российский прокат вышел триллер с Денвером из «Бумажного дома»: «в лучших традициях Нолана и Финчера»

«Валик-джан, я тебе один умный тест предложу»: на 5 вопросов о фильме «Мимино» ответят только фанаты

«Дом дракона», конечно, жестокий сериал, но эта сцена в нем – «такое милашество»: «было очень интересно увидеть на экране»