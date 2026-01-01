Оповещения от Киноафиши
О персоне
Фильмография
Спектакли
Мария Астахова
Mariya Astakhova
Киноафиша
Персоны
Мария Астахова
Мария Астахова
Mariya Astakhova
Актерское амплуа
Романтический герой
Популярные фильмы
8.3
Доченьки
(2022)
6.3
Волшебный кубок Роррима Бо 3D
Фильмография Мария Астахова
Жанр
Все
Мелодрама
Семейный
Сказка
Год
Все
2022
Все
2
Фильмы
1
Сериалы
1
Актер
2
8.3
Доченьки
мелодрама
2022, Россия
6.3
Волшебный кубок Роррима Бо 3D
Volshebnyy kubok Rorrima Bo
сказка, семейный
, Россия
Смотреть трейлер
Другие проекты Мария Астахова
16+
Шикарная свадьба
Информация
