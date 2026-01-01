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Постер фильма Крот
7.3
Киноафиша Фильмы Крот
7.3

Крот

, 1970
El Topo
Мексика / драма, вестерн / 18+
Постер фильма Крот
7.3

Причины посмотреть

Первый по-настоящему культовый фильм в истории кино и самый известный фильм Ходоровски.

Его герой должен победить четырех мистических стрелков, живущих в пустыне. Выполнив задачу, он впадает в летаргический сон, просыпается через несколько лет в пещере, населенной уродливыми карликами и обещает им выкопать туннель, чтобы выпустить их из недр горы, где они вынуждены жить.

Мистический спагетти-вестерн, сплав политических намеков, буддизма и ошеломительно кровавых сцен, "Крот" и сегодня, постарев на 30 лет, не потерял жестокого обаяния. Надо отдать должное владельцу нью-йоркского кинотеатра "Elgin" Бену Баренгольцу, который решился на свой страх и риск пустить "Крота" на ночном сеансе. Несколько месяцев картина шла в полупустом зале - потом стали приходить хиппи, прослышавшие о странном фильме. Через полгода к кинотеатру подъезжали лимузины, а в кассу выстраивались километровые очереди. Среди тех, кто восторгался фильмом, были Энди Уорхол, Джон Леннон и Йоко Оно. Около года этот фильм шёл в кинотеатре в богемном районе Гринвич Виллидж в Нью-Йорке каждый день в полночь.

Мексика, 1971

В ролях

Алехандро Ходоровски
Алехандро Ходоровски
Эль Топо
Бронтис Ходоровски
Topo's son
Хосе Лагаретта
Moribundo
Альфонсо Арау
Bandido 1
José Luis Fernández
Bandido 2
Ali Junco
Bandido 3
Gerardo Zepeda
Bandido 4
René Barrera
Bandido 5
René Alís
Bandido 6
Federico Gonzáles
Bandido 7
Режиссер Алехандро Ходоровски
Сценарист Алехандро Ходоровски
Композитор Алехандро Ходоровски
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Мексика
Продолжительность 2 часа 0 минут
Год выпуска 1970
Премьера в мире 18 декабря 1970
Дата выхода
28 февраля 1975 Германия
15 апреля 1971 Мексика
19 июля 1975 Нидерланды
18 декабря 1970 США
16 декабря 1975 Франция
25 мая 2023 Чехия
15 марта 2007 Южная Корея 18
Бюджет $1 000 000
Сборы в мире $162 437
Производство Producciones Panicas
Другие названия
El Topo, Крот, A vakond, Cârtiţa, Köstebek, Kret, Kurmis, O Topo, The Gopher, The Mole, Кріт, Къртицата, エル・トポ, 遁地鼠, 鼹鼠, 엘 토포, 鼴鼠

Рейтинг фильма

7.3
Оцените 12 голосов
7.2 IMDb
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саундтрек фильма Крот

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