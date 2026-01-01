Первый по-настоящему культовый фильм в истории кино и самый известный фильм Ходоровски.

Его герой должен победить четырех мистических стрелков, живущих в пустыне. Выполнив задачу, он впадает в летаргический сон, просыпается через несколько лет в пещере, населенной уродливыми карликами и обещает им выкопать туннель, чтобы выпустить их из недр горы, где они вынуждены жить.

Мистический спагетти-вестерн, сплав политических намеков, буддизма и ошеломительно кровавых сцен, "Крот" и сегодня, постарев на 30 лет, не потерял жестокого обаяния. Надо отдать должное владельцу нью-йоркского кинотеатра "Elgin" Бену Баренгольцу, который решился на свой страх и риск пустить "Крота" на ночном сеансе. Несколько месяцев картина шла в полупустом зале - потом стали приходить хиппи, прослышавшие о странном фильме. Через полгода к кинотеатру подъезжали лимузины, а в кассу выстраивались километровые очереди. Среди тех, кто восторгался фильмом, были Энди Уорхол, Джон Леннон и Йоко Оно. Около года этот фильм шёл в кинотеатре в богемном районе Гринвич Виллидж в Нью-Йорке каждый день в полночь.

Мексика, 1971