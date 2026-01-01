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Постер фильма Фандо и Лиз
7.1
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7.1

Фандо и Лиз

, 1968
Fando and Lis: Tar Babies / Fando and Lis
Мексика / драма, фантастика / 18+
Постер фильма Фандо и Лиз
7.1

Причины посмотреть

О фильме

Премьера картины на кинофестивале в Акапулько в 1968 году вызвала массовые беспорядки. Ходоровски пришлось удирать через чёрный ход на заранее приготовленном лимузине, который благодарная публика забросала камнями. «Фандо и Лиз» — очень странная картина по пьесе Фернандо Аррабаля. Фильм был запрещен в Мексике, а в США картину сократили. Долгое время оригинальная версия фильма считалась утерянной, и была обнаружена лишь несколько лет назад.
О мистическом городе Тар рассказывают легенды, сам он, пережив не одну войну, выстоял, именно там можно познать вечность, постигнуть величие океана, понять саму жизнь, избавиться от тяжких недугов... Юноша Фандо катит на тележке белокурую красавицу Лиз, парализованную ниже пояса, в поисках Тара, надеясь что в нем девушка сможет излечиться и родит ему много детей. Иногда ему приходится тащить ее на собственной спине. По пути им встречаются самые невообразимые люди, и их долгий путь более походит на кошмарный сон…… Алехандро Ходоровский соединяет здесь сюрреалистическую красоту и жестокость, создав странную картину о потере невинности, любви и садомазохизме, о тщетности поисках рая.

В ролях

Серхио Клайнер
Фандо
Диана Марискаль
Лиз
Мария-Тереза Ривас
Fando's Mother
Тамара Гарина
Папа
Хуан Хосе Арреола
Well-Dressed Man with Book
Rene Rebetez
Ампаро Вийегас
Miguel Álvarez Acosta
Raul Romero
Хулио Кастильо
Режиссер Алехандро Ходоровски
Сценарист Фернандо Аррабаль, Алехандро Ходоровски
Композитор Hector Morely, Pepe Ávila
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Мексика
Продолжительность 1 час 33 минуты
Год выпуска 1968
Премьера в мире 1 ноября 1968
Дата выхода
8 июня 1972 Мексика
2 февраля 1970 США
7 апреля 1976 Франция
25 мая 2023 Чехия
Бюджет $100 000
Сборы в мире $1 897
Производство Producciones Panicas
Другие названия
Fando y Lis, Fando and Lis, Фандо и Лис, Fando and Lis: Tar Babies, Fando e Lis, Fando és Lis, Fando et Lis, Fando i Lis, Fando ve Lis, Il paese incantato, Tar Babies, ファンド・アンド・リス, ファンドとリス, 凡多與莉絲：謎之旅, 판도와 리스, Fando und Lis

Рейтинг фильма

7.1
Оцените 15 голосов
6.7 IMDb

Цитаты

Fando's Father Давай поиграем. Ладно, я — известный пианист.
Young Fando Если ты известный пианист, и я отрежу тебе руку... что ты будешь делать?
Fando's Father Я стану известным художником.
Young Fando А если я отрежу другую руку, что будешь делать?
Fando's Father Стану известным танцором.
Young Fando А если я отрежу тебе ноги, что тогда?
Fando's Father Тогда стану известным певцом.
Young Fando А если я отрублю тебе голову, что тогда?
Fando's Father Когда умру, моя кожа станет прекрасным барабаном.
Young Fando А если я сожгу этот барабан?
Fando's Father Я стану облаком и приму любую форму.
Young Fando А если облако рассеется, что тогда?
Fando's Father Я стану дождём и высею урожай войн!
Young Fando Ты выиграл. Я буду скучать по тебе, когда тебя не станет.
Fando's Father Если вдруг почувствуешь себя слишком одиноким... ищи волшебный город Тар.

Отзывы о фильме

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