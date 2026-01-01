Цитаты
Fando's Father Давай поиграем. Ладно, я — известный пианист.
Young Fando Если ты известный пианист, и я отрежу тебе руку... что ты будешь делать?
Fando's Father Я стану известным художником.
Young Fando А если я отрежу другую руку, что будешь делать?
Fando's Father Стану известным танцором.
Young Fando А если я отрежу тебе ноги, что тогда?
Fando's Father Тогда стану известным певцом.
Young Fando А если я отрублю тебе голову, что тогда?
Fando's Father Когда умру, моя кожа станет прекрасным барабаном.
Young Fando А если я сожгу этот барабан?
Fando's Father Я стану облаком и приму любую форму.
Young Fando А если облако рассеется, что тогда?
Fando's Father Я стану дождём и высею урожай войн!
Young Fando Ты выиграл. Я буду скучать по тебе, когда тебя не станет.
Fando's Father Если вдруг почувствуешь себя слишком одиноким... ищи волшебный город Тар.