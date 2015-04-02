На волне триумфа своего «Искупления» Джо Райт свято уверовал в собственную стилистическую непогрешимость, а также способность величественно и безупречно соединять трудносоединимые вещи. Как раз эту последнюю способность Райт и попытался реализовать в «Ханне», сполна окунув лабораторное дитя генетических экспериментов в месиво из шпионского триллера, сказок братьев Гримм и почти вольтеровской истории о приключениях дикаря, попавшего в мир цивилизации. В итоге получилась…
Словом, жду!✊
Уже сделано - семейство Гриффинов, самый младший...
Зато интересны сюжетные параллели со сказками. И младенческий ужас и восторг Ханны, которая впервые вышла из леса и открывает для себя большой мир, увлекательнее драк и перестрелок. В экшен-сценах внимание удерживается только благодаря идеально вписанному саунду Cemical Brother и тому, что сняты они длинными дублями.
Персонажи яркие и запоминающиеся. Хороша Кейт Бланшетт в роли ведьмы Мариссы, "Неотразимая Тамара" Джессика Барден в роли Софи, Джейсон Флеминг и Оливия Уильямс в роли забавных родителей. Сирша Ронан тоже хороша, причем, она роль явно тянет и магнитит к экрану. Синие глаза Ханны, ее искренность и неиспорченность в сочетании с хладнокровием убийцы гипнотизируют. "А от чего умерла твоя мама? - От трех пуль". Аут.
на самом деле фильм весь можно порезать на довольно классные фото-кадры. не покидало ощущение, что режиссер истоптал и изъездил массу мест в поисках цепляющей картинки. банда на блоках, и прямо-таки представлялось, как ездят камерой и пытаются найти "то самое" - мол, нет, левее, чуть выше, давай так, черт, нет, не то, ну, да, стой так, аееееееее. после сказочного домика окончательно дошло, что чистой воды психодел. а уж олень в пасти волка. что говорить - на скатывающейся по горке Бланшетт уже нервно угарали. жаль только, что последняя фраза Ханны вызвала откровенную тошноту. а в целом и правда, почти что
Цитата (Comon, 16/05/2011 - 20:27:07):
довольно крутецкий артхаус, урбанистичный и межнациональный
в копилку не войдет, но если воспринимать "неправильно" - то можно и пересмотреть. )
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