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Ханна. Совершенное оружие Ханна. Совершенное оружие
Киноафиша Фильмы Ханна. Совершенное оружие Отзывы о фильме «Ханна. Совершенное оружие»
Hanna Ханна. Совершенное оружие 2011 / США / Великобритания / Германия
7.5 Оцените
17 голосов Рейтинг IMDb: 6.8
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Отзывы о фильме «Ханна. Совершенное оружие»

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Наша рецензия

На волне триумфа своего «Искупления» Джо Райт свято уверовал в собственную стилистическую непогрешимость, а также способность величественно и безупречно соединять трудносоединимые вещи. Как раз эту последнюю способность Райт и попытался реализовать в «Ханне», сполна окунув лабораторное дитя генетических экспериментов в месиво из шпионского триллера, сказок братьев Гримм и почти вольтеровской истории о приключениях дикаря, попавшего в мир цивилизации. В итоге получилась…

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DeelyaraI 2 апреля 2015, 12:51
Я с нетерпением жду этого фильма,думаю, это будет интересно.Мне оч понравилось как Сирша сыграла в фильме "Искупление",ну а после "Милых костей",я просто была в восторге,даже книгу прочитала! У неё глаза океаны!

Словом, жду!✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
andylee 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (Ammenir, 13/04/2011 - 12:05:33):Блин, пора уже и младенцев делать универсальными солдатами, а что? Никто не догадается, кто они на самом деле, да и в подгузнике можно целый арсенал спрятать...

Уже сделано - семейство Гриффинов, самый младший...
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
fanbunga 2 апреля 2015, 12:51
А мои ожидания оправдались вполне. Были опасения,что из Ханны сделают нео-Борна, но это оказалось не так, вернее, не совсем так, и это приятно порадовало. Спарринги Ханны а-ля Борн (или Джейсон Стэтем) со здоровыми мужиками, которым она едва до плеча доходит и которые раза в два ее тяжелее, не убедительны абсолютно.



Зато интересны сюжетные параллели со сказками. И младенческий ужас и восторг Ханны, которая впервые вышла из леса и открывает для себя большой мир, увлекательнее драк и перестрелок. В экшен-сценах внимание удерживается только благодаря идеально вписанному саунду Cemical Brother и тому, что сняты они длинными дублями.



Персонажи яркие и запоминающиеся. Хороша Кейт Бланшетт в роли ведьмы Мариссы, "Неотразимая Тамара" Джессика Барден в роли Софи, Джейсон Флеминг и Оливия Уильямс в роли забавных родителей. Сирша Ронан тоже хороша, причем, она роль явно тянет и магнитит к экрану. Синие глаза Ханны, ее искренность и неиспорченность в сочетании с хладнокровием убийцы гипнотизируют. "А от чего умерла твоя мама? - От трех пуль". Аут.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
j_miata 2 апреля 2015, 12:51
хаха. смотрелось не как экшн совершенно. ))



на самом деле фильм весь можно порезать на довольно классные фото-кадры. не покидало ощущение, что режиссер истоптал и изъездил массу мест в поисках цепляющей картинки. банда на блоках, и прямо-таки представлялось, как ездят камерой и пытаются найти "то самое" - мол, нет, левее, чуть выше, давай так, черт, нет, не то, ну, да, стой так, аееееееее. после сказочного домика окончательно дошло, что чистой воды психодел. а уж олень в пасти волка. что говорить - на скатывающейся по горке Бланшетт уже нервно угарали. жаль только, что последняя фраза Ханны вызвала откровенную тошноту. а в целом и правда, почти что



Цитата (Comon, 16/05/2011 - 20:27:07):

довольно крутецкий артхаус, урбанистичный и межнациональный



в копилку не войдет, но если воспринимать "неправильно" - то можно и пересмотреть. )
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
j_miata 2 апреля 2015, 12:51
ну и спасибо, что благодаря кино уши дошли наконец до последних работ Chemical Brothers. ) ах, хорошо вписались! каюсь, была увлечена другим. )
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
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