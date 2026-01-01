Оповещения от Киноафиши
Киноафиша
Фильмы
Пейзаж в тумане
Награды и номинации фильма Пейзаж в тумане
Награды и номинации фильма Пейзаж в тумане 1988
Награды
Венецианский кинофестиваль 1988
Silver Lion
Победитель
Sergio Trasatti Award
Победитель
Competition
Победитель
Prize of the Students of the University 'La Sapienza'
Победитель
C.I.C.A.E. Award
Победитель
OCIC Award
Победитель
Best Film
Победитель
Golden Lion
Номинант
Берлинале 1989
Форум нового кино
Победитель
