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Путешествие в Реймс

, 2009
Il viaggio a Reims
Италия / мюзикл / 18+

О фильме

Уникальность и смелость этой оперы составляет ее сюжет, который рассказывает о группе людей, с волнением планирующих совершить «вьяджио» (путешествие) в город Реймс, которое в итоге так и не состоялось. Истинный дух этой оперы превосходно передается труппой театра La Scala, который преподносит нам фантастическую постановку, созданную много лет назад силами одного из самых влиятельных и новаторских режиссеров итальянца Луки Ронкони (режиссера Триптиха Пуччини) и всемирно известного итальянского архитектора Гае Ауленти, которая создала декорации и костюмы. С момента создания этой постановки в 1984 году она стала образцовой сценической постановкой «Путешествия в Реймс», и наконец-то зритель получит возможность ее увидеть.

В ролях

Патриция Чофи
Даниэла Барчелонна
Анник Массис
Кармела Ремиджио
Режиссер Лука Ронкони
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Италия
Продолжительность 3 часа 0 минут
Год выпуска 2009

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