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Триптих

Il trittico 18+
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О фильме

Композитор: Джакомо Пуччини

Произведение состоит из трех одноактных опер в парижском стиле, известном как гранд-гиньоль: ужасы, сентиментальная трагедия и фарс.

«Плащ» повествует о том, как ревнивый муж Микеле убивает любовника жены и показывает ей его труп. В опере проявляется сильное влияние веризма – направления, в котором очевидно стремление к реалистическо-натуралистическому изображению жизни в музыке.

«Сестра Анжелика» - опера о тихой, скромной монахине, которая по воле родителей ничего не знает о судьбе своего «незнакомого» ребенка. Приехавшая в монастырь княгиня, тетка Анжелики, сообщает о смерти. Анжелика в отчаянии принимает яд, но обращается с мольбой к деве Марии явить ей чудо. Ей кажется, что со светлого облачка к ней сходит ее сын.Музыка очень сдержана в эмоциональном плане, что способствовало наименьшей популярностью этой части триптиха.

«Джанни Скикки», комическая опера композитора, - единственное сочинение этого жанра в его творчестве. Речь идет о хитрице, который притворяется богачем Буозо, лежащем на смертном одре, и изменяет наследство в пользу своей дочери и ее возлюбленного. В опере сочетаются яркие мелодии с выразительными и динамичными речитативами. Она входит в репертуар крупнейших оперных постановок театром мира.

Страна Италия
Продолжительность 3 часа 8 минут
Год выпуска 2009
Производство Rai Trade
Другие названия
Il trittico
Режиссер
Лука Ронкони
В ролях
Хуан Понс
Паолетта Марокку
Миро Дворски
Анна-Мария Попеску
Барбара Фриттоли
Все актеры и съемочная группа
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