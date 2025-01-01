Меню
Киноафиша Фильмы У стен Малапаги Награды и номинации фильма У стен Малапаги

Награды и номинации фильма У стен Малапаги 1949

Оскар 1951 Оскар 1951
Honorary Award
Победитель
Каннский кинофестиваль 1949 Каннский кинофестиваль 1949
Лучший режиссер
Победитель
Лучшая актриса
Победитель
Главный приз фестиваля
Номинант
