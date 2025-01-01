Меню
Киноафиша Фильмы Как зелена была моя долина Награды и номинации фильма Как зелена была моя долина

Награды и номинации фильма Как зелена была моя долина 1941

Оскар 1942 Оскар 1942
Лучшая работа художника-постановщика
Победитель
Лучшая мужская роль второго плана
Победитель
Лучший фильм
Победитель
Лучшая операторская работа
Победитель
Лучшая режиссура
Победитель
Лучшая работа художника-постановщика
Победитель
Лучшая оригинальная музыка к фильму
Номинант
 Лучший адаптированный сценарий
Номинант
 Лучший монтаж
Номинант
 Лучшая женская роль второго плана
Номинант
 Лучший звук
Номинант
