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Давайте потанцуем Давайте потанцуем
Киноафиша Фильмы Давайте потанцуем Отзывы о фильме «Давайте потанцуем»
Shall We Dance? Давайте потанцуем 2004 / США
6.4 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 6.2
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Отзывы о фильме «Давайте потанцуем»

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Комментарии Обсудить в чате
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Listik 2 апреля 2015, 12:51
Ну чего кто смотрел. Смотреть-то стоит? чесно говоря очень хочется посмотреть.....
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Людмила 2 апреля 2015, 12:51
Очень слабенькое кино. По 5-бальной системе - двоечка, по 10-бальной - троечка с натяжкой. Бедный Р.Гир играет вяло, можно сказать с натугой, но видно денежку заработать надо - вот и соглашается играть "никакие" роли.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Иван 2 апреля 2015, 12:51
Классный фильм! Из тех, которые просто надо смотреть, не думая о всякой ерунде.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Koko 2 апреля 2015, 12:51
Растрогал до слез. Чудесный фильм.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
KLARISA 2 апреля 2015, 12:51
Люди, будьте милосерднее, хороший фильм, просто его надо смотреть тем кому за 40, чтобы понять тонкость сюжета. Гир просто чудо, таких мужиков днем с огнем не найдешь, прелесть.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
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