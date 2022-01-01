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Давайте потанцуем Давайте потанцуем
Киноафиша Фильмы Давайте потанцуем Давайте потанцуем, 2004: актеры и роли
Shall We Dance? Давайте потанцуем 2004 / США
6.4 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 6.1
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Давайте потанцуем, 2004: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Питер Челсом Питер Челсом Peter Chelsom
В ролях
Ричард Гир Ричард Гир Richard Gere Дженнифер Лопес Дженнифер Лопес Jennifer Lopez Сьюзен Сарандон Сьюзен Сарандон Susan Sarandon Стэнли Туччи Стэнли Туччи Stanley Tucci Лен Кариу Лен Кариу Len Cariou Ричард Дженкинс Ричард Дженкинс Richard Jenkins Диана Сальваторе Diane Salvatore Омар Бенсон Миллер Омар Бенсон Миллер Omar Benson Miller Миа Тамара Хоуп Tamara Hope Дэвид Спэрроу David Sparrow Ник Кэннон Ник Кэннон Nick Cannon
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