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Давайте потанцуем
Давайте потанцуем, 2004: актеры и роли
Shall We Dance?
Давайте потанцуем
2004 / США
6.4
Оцените
12
голосов
Рейтинг IMDb: 6.1
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Давайте потанцуем, 2004: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Питер Челсом
Peter Chelsom
В ролях
Ричард Гир
Richard Gere
Дженнифер Лопес
Jennifer Lopez
Сьюзен Сарандон
Susan Sarandon
Стэнли Туччи
Stanley Tucci
Лен Кариу
Len Cariou
Ричард Дженкинс
Richard Jenkins
Диана Сальваторе
Diane Salvatore
Омар Бенсон Миллер
Omar Benson Miller
Миа
Тамара Хоуп
Tamara Hope
Дэвид Спэрроу
David Sparrow
Ник Кэннон
Nick Cannon
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