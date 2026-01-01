Оповещения от Киноафиши
Киноафиша Фильмы Девица Розмари Награды и номинации фильма Девица Розмари

Награды и номинации фильма Девица Розмари 1958

Золотой глобус 1959 Золотой глобус 1959
Лучший фильм на иностранном языке
Победитель
Венецианский кинофестиваль 1958 Венецианский кинофестиваль 1958
Competition
Победитель
Golden Lion
Номинант
