Отличительная черта американского кинематографа, она же его родимое пятно и родовая травма, заключается в том, что со штатовских небес вечно сыплется какая-нибудь дрянь. То пупырчато-криволапые инопланетяне, то внеземные роботы, а то и вовсе клоуны-убийцы из космоса (несмотря на пугающую имбецильность одноименной картины, это самый многообещающий ход в данном направлении). Теперь завели новую моду: из параллельных измерений в наш лучший из возможных миров лезут фигуранты древних мифов, минуя…
Только ради неё
как бы я ни любил комиксы и всё, что с ними связано, но "Тор" похоже будет НЕ ОЧЕНЬ.
На большом экране ролик оч. красив. Чудища только расстроили, железяка ходячая с лучами из глаз, еще зверюга зубастая, фу! Детский сад.
Ясно, значит, косящий под демона чувак с гипертрофированными скулами и халтурно нарисованный 20-метровый железный человек - это порождение фантазии автора комикса? Интересно, продюсер кровью подписался, что перетащит все это, как есть, в фильм? Кому интересен айронмен, если его не зовут Тони Старк? А демонов таких еще в 80-х изображали.
Thor - $1.5 million US, Fast Five - $2.02 million US!
Я смотрю, тут собрались борцы за чистоту скандинавской мифологии (так, наверное, политкорректнее будет), обратите внимание на издателя фильма, это должно подсказать на основе чего писался сценарий...
обладательница оскара постеснялась бы сниматься...на пеленки ребенку не хватает? хотя там же и Хопкинс засветился, и у профессора морда лица неплохого актера знакомая была...короче тужились- тужились, но суперфильма родить не получилось
6/10
ее реально слишком много...
Еще хорошо, что Натали вернули все бумаги, чем она там занималась.
За эмоции не жалко 5/!0.
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