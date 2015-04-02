Наша рецензия

Отличительная черта американского кинематографа, она же его родимое пятно и родовая травма, заключается в том, что со штатовских небес вечно сыплется какая-нибудь дрянь. То пупырчато-криволапые инопланетяне, то внеземные роботы, а то и вовсе клоуны-убийцы из космоса (несмотря на пугающую имбецильность одноименной картины, это самый многообещающий ход в данном направлении). Теперь завели новую моду: из параллельных измерений в наш лучший из возможных миров лезут фигуранты древних мифов, минуя…