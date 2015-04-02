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Thor Тор 2011 / США
7.9 Оцените
62 голоса Рейтинг IMDb: 7
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Отзывы о фильме «Тор»

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Наша рецензия

Отличительная черта американского кинематографа, она же его родимое пятно и родовая травма, заключается в том, что со штатовских небес вечно сыплется какая-нибудь дрянь. То пупырчато-криволапые инопланетяне, то внеземные роботы, а то и вовсе клоуны-убийцы из космоса (несмотря на пугающую имбецильность одноименной картины, это самый многообещающий ход в данном направлении). Теперь завели новую моду: из параллельных измерений в наш лучший из возможных миров лезут фигуранты древних мифов, минуя…

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Foggy 2 апреля 2015, 12:51
Оценка
похоже намечается битва титанов часть 2я...печально...видимо до уровня хотя бы железного летающего костюма части 1ой и хранителей фильмам по марвелу уже не подняться
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
BigJС 2 апреля 2015, 12:51
ага

Только ради неё

как бы я ни любил комиксы и всё, что с ними связано, но "Тор" похоже будет НЕ ОЧЕНЬ.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
таняc 2 апреля 2015, 12:51
не пойду и смотреть не буду из-за Портнам...НАДОЕЛА ✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
523561 2 апреля 2015, 12:51
по диалогам из трейлера уже ясно, что за трэш ждет зрителя)
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
fanbunga 2 апреля 2015, 12:51
Есть определенно что-то в этом Торе, какая-то интеллигентная брутальность...



На большом экране ролик оч. красив. Чудища только расстроили, железяка ходячая с лучами из глаз, еще зверюга зубастая, фу! Детский сад.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
fanbunga 2 апреля 2015, 12:51
Ответ на сообщение ProfiCinic от 15/04/2011 - 03:54:29




Ясно, значит, косящий под демона чувак с гипертрофированными скулами и халтурно нарисованный 20-метровый железный человек - это порождение фантазии автора комикса? Интересно, продюсер кровью подписался, что перетащит все это, как есть, в фильм? Кому интересен айронмен, если его не зовут Тони Старк? А демонов таких еще в 80-х изображали.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
таняc 2 апреля 2015, 12:51
в Австрилии где уже была премьера Тора и Форсажа 5 ...сборы за уик-энд :

Thor - $1.5 million US, Fast Five - $2.02 million US!
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
andylee 2 апреля 2015, 12:51
Ответ на сообщение ProfiCinic от 28/04/2011 - 23:24:22


Я смотрю, тут собрались борцы за чистоту скандинавской мифологии (так, наверное, политкорректнее будет), обратите внимание на издателя фильма, это должно подсказать на основе чего писался сценарий...
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
DutchLady 2 апреля 2015, 12:51
Если прочитать сначал отзывы на киноафише, да еще рецензию на ...е, то никакого разочарования не будет. У меня после прочитанного впечатление от фильма совпало на 100%. Это комикс, по жанру скорее - комедия. Если некуда убить два часа - можно посмотреть. Для такого рода фильмов, на мой взгляд, верх качества - не стопроцентно тупая идея, несколько приятных моментов по сценарию, харизматичный главный герой с отличной фигурой (чтоб девушкам понравилось), немножечко любви. Можно комикс снять и лучше, можно вообще убить. Это как раз средненький такой, ни на что не претендующий. Зато у Криса после этого фильма появится в женской аудитории много новых поклонниц, нам же, девушкам, не много для этого надо. Портман действительно в последнее время много, но вряд ли это можно поставить ей в упрек. Что же делать, если она востребована, щас вот ушла в декрет, теперь долго не увидим.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Foggy 2 апреля 2015, 12:51
Оценка
проходняк-середнячок...

обладательница оскара постеснялась бы сниматься...на пеленки ребенку не хватает? хотя там же и Хопкинс засветился, и у профессора морда лица неплохого актера знакомая была...короче тужились- тужились, но суперфильма родить не получилось

6/10
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
alenkakozlova 2 апреля 2015, 12:51
Фильм клас !!! Особинно в 3Д ОЧКАХ !!!!!!
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
таняc 2 апреля 2015, 12:51
не понравилось..для детей...✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
0782 2 апреля 2015, 12:51
милый фильм! только вот на один раз! мне только не понятно что было в Три Д, такого чего бы я не увидела в Два Д.....
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
таняc 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (ТатаZzzz, 12/05/2011 - 21:38:39):Портман с ума сошла. Лебедь, секс, да не секс, это вот теперь.

ее реально слишком много...
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
kinetic 2 апреля 2015, 12:51
Посмотрела Тор и нахожусь в восторге! Перед тем как идти в кинотеатр прочитала много отзывов, большинство которых были отрицательными. Может быть специалистам-критикам и виднее, но я бы этот фильм оценила на 10 из 10! Очень советую всем посмотреть!
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
makkoy 2 апреля 2015, 12:51
Мне как большому любителю фантастики фильм Тор очень понравился! Отличный сюжет, который основан на скандинавских мифах, крутые спецэффекты и сражения – создатели фильма постарались очень хорошо! Посмотрев трейлер ожидал от фильма гораздо меньшего, удивили)
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
rodney 2 апреля 2015, 12:51
Тор - новый «оживленный» герой комиксов и мне кажется фильм придется по вкусу только тем, кто этим действительно интересуется. Для непосвященного зрителя фильм наверняка покажется скучноватым и утомительным, хотя в нем достаточно много ярких сцен побоищ и всяческих спецэффектов.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
not_Stoker 2 апреля 2015, 12:51
Положительные эмоции только помню, когда кувалда к Тору прилетела, задышал парень, и у него сам собой опять этот кокетливый красный плащик образовался за спиной. И у папаши так слезинка по щеке, прямо ах...

Еще хорошо, что Натали вернули все бумаги, чем она там занималась.

За эмоции не жалко 5/!0.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
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