Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "После. Долго и счастливо"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
В прокате
Подборки
Премьеры
Рейтинг фильмов
Рецензии
Сериалы
Киноафиша
Фильмы
Тор
Тор, 2011: актеры и роли
Thor
Тор
2011 / США
Трейлер
7.9
Оцените
60
голосов
Рейтинг IMDb: 7
Написать отзыв
Смотреть за 1 рубль
Смотреть за 1 рубль
В избранное
Уже в избранном
О фильме
Расписание
Отзывы
Новости
Кадры
Персоны
Саундтреки
Постеры
Награды
Трейлеры
Тор, 2011: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Кеннет Брана
Kenneth Branagh
В ролях
Крис Хемсворт
Chris Hemsworth
Натали Портман
Natalie Portman
Энтони Хопкинс
Anthony Hopkins
Кэт Деннингс
Kat Dennings
Идрис Эльба
Idris Elba
Рэй Стивенсон
Ray Stevenson
Стеллан Скарсгард
Stellan Skarsgard
Том Хиддлстон
Tom Hiddleston
Кларк Грегг
Clark Gregg
Рене Руссо
Rene Russo
Джейми Александр
Jaimie Alexander
Маттиас Швайгхефер
Matthias Schweighofer
Эрик Аллан Крамер
Eric Allan Kramer
В прокате
Премьеры
Онлайн
Вышка
Рецензия
Отзывы
2022, Великобритания / США, триллер
Тор: Любовь и гром
Отзывы
2022, США, фантастика, боевик
После. Долго и счастливо
Отзывы
2022, США, драма, мелодрама
Миньоны: Грювитация
Отзывы
2022, США / Франция / Япония, анимация, фантастика, приключения, комедия, семейный
Бэтмен
Отзывы
2022, США, фантастика, боевик, криминал
Неудержимые
Рецензия
Отзывы
2010, США, боевик
Неудержимые
Рецензия
Отзывы
2010, США, боевик
Челюсти. Столкновение
Рецензия
Написать отзыв
2022, Великобритания, триллер
Одна
Рецензия
Отзывы
2022, Россия, приключения, катастрофа
Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия
Рецензия
Отзывы
2022, США, фантастика, боевик, приключения
Барбоскины Team
Написать отзыв
2022, Россия, анимация, комедия
Мир Юрского периода: Господство
Отзывы
2022, США, фантастика, приключения, боевик
Related video
Индийский Джеки Чан: как сейчас живет секс-символ болливуда 90-х Акшай Кумар
Такого не ожидал никто: Захаров едва не оставил звезду «Сватов» без заслуженной славы
Легко лишь на первый взгляд: вы уверены, что хорошо знаете советские комедии?
Свадьбы с Аросевой не случилось: как закончил жизнь пан профессор из «Кабачка "13 стульев"»
Будьте на чеку: эти три знака зодиака рискуют серьезно заболеть в последнюю неделю августа
Проклятие рода или трагическое совпадение: правду о смерти братьев Дворжецких предали огласке
Коварная разлучница или жертва обстоятельств: что известно о молодой жене Прилучного
Вставляла «Ласковому маю» палки в колеса: россиянам раскрыли глаза на неприглядный поступок Пугачевой
Вышла замуж в 16 и покорила весь мир: раскрыт феномен успеха Нелли Карим
Эти русские глаза нельзя забыть: как изменилась и чем занимается «самая красивая девочка в мире»
Вывела всех звезд шоу-бизнеса на чистую воду: Слава решилась на откровения после пластики
Повезло больше, чем Красилову из «Бедной Насти»: как годы обошлись с Еленой Кориковой