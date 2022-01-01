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Тор Тор
Киноафиша Фильмы Тор Тор, 2011: актеры и роли
Thor Тор 2011 / США
7.9 Оцените
60 голосов Рейтинг IMDb: 7
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Тор, 2011: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Кеннет Брана Кеннет Брана Kenneth Branagh
В ролях
Крис Хемсворт Крис Хемсворт Chris Hemsworth Натали Портман Натали Портман Natalie Portman Энтони Хопкинс Энтони Хопкинс Anthony Hopkins Кэт Деннингс Кэт Деннингс Kat Dennings Идрис Эльба Идрис Эльба Idris Elba Рэй Стивенсон Рэй Стивенсон Ray Stevenson Стеллан Скарсгард Стеллан Скарсгард Stellan Skarsgard Том Хиддлстон Том Хиддлстон Tom Hiddleston Кларк Грегг Кларк Грегг Clark Gregg Рене Руссо Рене Руссо Rene Russo Джейми Александр Джейми Александр Jaimie Alexander Маттиас Швайгхефер Маттиас Швайгхефер Matthias Schweighofer Эрик Аллан Крамер Eric Allan Kramer
Вышка
Вышка
2022, Великобритания / США, триллер
Тор: Любовь и гром
Тор: Любовь и гром
2022, США, фантастика, боевик
После. Долго и счастливо
После. Долго и счастливо
2022, США, драма, мелодрама
Миньоны: Грювитация
Миньоны: Грювитация
2022, США / Франция / Япония, анимация, фантастика, приключения, комедия, семейный
Бэтмен
Бэтмен
2022, США, фантастика, боевик, криминал
Неудержимые
Неудержимые
2010, США, боевик
Неудержимые
Неудержимые
2010, США, боевик
Челюсти. Столкновение
Челюсти. Столкновение
2022, Великобритания, триллер
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
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