Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Развод по-геймерски" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Тор Тор
Киноафиша Фильмы Тор Фильмы похожие на Тор
Thor Тор 2011 / США
7.9 Оцените
63 голоса Рейтинг IMDb: 7
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Фильмы похожие на Тор

Вся информация о фильме
Тор: Рагнарёк
Тор: Рагнарёк
фэнтези, драма, боевик 2017, США
8.0
Тор 2: Царство тьмы
Тор 2: Царство тьмы
приключения, боевик 2013, США
7.0
Мстители
Мстители
боевик 2012, США
8.0
Капитан Марвел
Капитан Марвел
приключения, фэнтези, боевик 2019, США
7.0
Черная Пантера
Черная Пантера
драма, боевик, фантастика 2018, США
7.0
Человек-муравей и Оса
Человек-муравей и Оса
фантастика, боевик, приключения 2018, США
7.0
Доктор Стрэндж
Доктор Стрэндж
фэнтези, приключения 2016, США
8.0
Первый Мститель: Противостояние
Первый Мститель: Противостояние
боевик, фантастика 2016, США
7.0
Человек-муравей
Человек-муравей
фантастика, боевик 2015, США / Великобритания
7.0
Мстители: Эра Альтрона
Мстители: Эра Альтрона
боевик, приключения, фантастика 2015, США
7.0
Первый мститель: Другая война
Первый мститель: Другая война
приключения, фантастика, боевик 2014, США
7.0
Железный человек 3
Железный человек 3
фантастика, боевик, приключения 2013, США
8.0
Первый мститель
Первый мститель
приключения, фантастика 2011, США
7.0
Железный человек 2
Железный человек 2
фантастика, боевик 2010, США
8.0
Железный человек
Железный человек
приключения, фантастика, боевик, триллер 2008, США
8.0
Невероятный Халк
Невероятный Халк
боевик 2008, США
7.0
Белфаст
Белфаст
драма 2021, Великобритания
6.0
День труда
День труда
драма 2013, США
7.0
Джек Райан: Теория хаоса
Джек Райан: Теория хаоса
боевик, триллер, драма 2013, США / Россия
6.0
Тор: Любовь и гром
Тор: Любовь и гром
фантастика, боевик 2022, США
7.0
Повесть о любви и тьме
Повесть о любви и тьме
драма 2015, США / Израиль
6.0
Король Артур
Король Артур
драма, боевик, военный, приключения 2004, США / Великобритания / Ирландия
6.0
Фьюриоса
Фьюриоса
боевик 2023, США
0.0
Сын
Сын
драма 2022, США
8.0
Баба Яга спасает мир
Баба Яга спасает мир
2023, Россия, семейный, комедия
Жанна Дюбарри
Жанна Дюбарри
2023, Франция, биография, драма, исторический
Криминальный Город: Разборки В Пусане
Криминальный Город: Разборки В Пусане
2023, Южная Корея, боевик, криминал
Вызов
Вызов
2023, Россия, драма
Кентавр
Кентавр
2023, Россия, драма, триллер
Флэш
Флэш
2023, США, фантастика, приключения, боевик, драма, фэнтези
Трансформеры: Восхождение Звероботов
Трансформеры: Восхождение Звероботов
2023, США, фантастика, боевик
За Палыча!
За Палыча!
2023, Россия, комедия, военный
Стражи Галактики. Часть 3
Стражи Галактики. Часть 3
2023, США, фантастика, боевик, приключения
Человек-Паук: Паутина Вселенных
Человек-Паук: Паутина Вселенных
2022, Канада / США, боевик, приключения, анимация
Корабль призраков
Корабль призраков
2023, Великобритания / США, драма, ужасы, детектив
Переводчик
Переводчик
2023, Великобритания / Испания, боевик, триллер, криминал
Related video
Народ в шоке: вот что стало с сыном Пугачевой (фото)
Мало похожа на женщину: единственная внучка Гайдая выросла не такой, как все
«Сваты» не будут прежними: нашлась неожиданная замена Добронравову
«Не могу и не хочу»: Соседов высказался о внезапном уходе из шоу
Если вы встречаетесь с представителем этого знака Зодиака, то ждите измены
«Страшно, что это неизлечимо»: народ жалеет Сафонова после печальных вестей
Навка и рядом не стояла: не поверите, кем Авербух приходится Костомарову
Лады Дэнс больше нет: пришла печальная весть о разбившейся в ДТП певице
Внуки никогда не видели Кончаловского живьем: вот почему он к ним не приходит
Этот тест поможет узнать, какого цвета ваша аура
Красавица, но с оговоркой: Мерьем Узерли поставили на место
Ответьте на вопросы теста и узнайте, есть ли у вас совесть
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше