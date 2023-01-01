Смотрите фильмы бесплатно на
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Развод по-геймерски"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
В прокате
Подборки
Премьеры
Рейтинг фильмов
Рецензии
Сериалы
Киноафиша
Фильмы
Тор
Фильмы похожие на Тор
Thor
Тор
2011 / США
Смотреть трейлер
7.9
Оцените
63
голоса
Рейтинг IMDb: 7
Написать отзыв
В избранное
Уже в избранном
О фильме
Расписание
Отзывы
Новости
Кадры
Персоны
Саундтреки
Постеры
Награды
Трейлеры
Похожие
Фильмы похожие на Тор
Вся информация о фильме
Тор: Рагнарёк
фэнтези, драма, боевик
2017, США
8.0
Тор 2: Царство тьмы
приключения, боевик
2013, США
7.0
Мстители
боевик
2012, США
8.0
Капитан Марвел
приключения, фэнтези, боевик
2019, США
7.0
Черная Пантера
драма, боевик, фантастика
2018, США
7.0
Человек-муравей и Оса
фантастика, боевик, приключения
2018, США
7.0
Доктор Стрэндж
фэнтези, приключения
2016, США
8.0
Первый Мститель: Противостояние
боевик, фантастика
2016, США
7.0
Человек-муравей
фантастика, боевик
2015, США / Великобритания
7.0
Мстители: Эра Альтрона
боевик, приключения, фантастика
2015, США
7.0
Первый мститель: Другая война
приключения, фантастика, боевик
2014, США
7.0
Железный человек 3
фантастика, боевик, приключения
2013, США
8.0
Первый мститель
приключения, фантастика
2011, США
7.0
Железный человек 2
фантастика, боевик
2010, США
8.0
Железный человек
приключения, фантастика, боевик, триллер
2008, США
8.0
Невероятный Халк
боевик
2008, США
7.0
Белфаст
драма
2021, Великобритания
6.0
День труда
драма
2013, США
7.0
Джек Райан: Теория хаоса
боевик, триллер, драма
2013, США / Россия
6.0
Тор: Любовь и гром
фантастика, боевик
2022, США
7.0
Повесть о любви и тьме
драма
2015, США / Израиль
6.0
Король Артур
драма, боевик, военный, приключения
2004, США / Великобритания / Ирландия
6.0
Фьюриоса
боевик
2023, США
0.0
Сын
драма
2022, США
8.0
В прокате
Премьеры
Онлайн
Баба Яга спасает мир
Отзывы
2023, Россия, семейный, комедия
Жанна Дюбарри
Рецензия
Отзывы
2023, Франция, биография, драма, исторический
Криминальный Город: Разборки В Пусане
Отзывы
2023, Южная Корея, боевик, криминал
Вызов
Рецензия
Отзывы
2023, Россия, драма
Кентавр
Рецензия
Отзывы
2023, Россия, драма, триллер
Флэш
Рецензия
Отзывы
2023, США, фантастика, приключения, боевик, драма, фэнтези
Трансформеры: Восхождение Звероботов
Рецензия
Отзывы
2023, США, фантастика, боевик
За Палыча!
Отзывы
2023, Россия, комедия, военный
Стражи Галактики. Часть 3
Рецензия
Отзывы
2023, США, фантастика, боевик, приключения
Человек-Паук: Паутина Вселенных
Рецензия
Отзывы
2022, Канада / США, боевик, приключения, анимация
Корабль призраков
Отзывы
2023, Великобритания / США, драма, ужасы, детектив
Переводчик
Рецензия
Отзывы
2023, Великобритания / Испания, боевик, триллер, криминал
Related video
Народ в шоке: вот что стало с сыном Пугачевой (фото)
Мало похожа на женщину: единственная внучка Гайдая выросла не такой, как все
«Сваты» не будут прежними: нашлась неожиданная замена Добронравову
«Не могу и не хочу»: Соседов высказался о внезапном уходе из шоу
Если вы встречаетесь с представителем этого знака Зодиака, то ждите измены
«Страшно, что это неизлечимо»: народ жалеет Сафонова после печальных вестей
Навка и рядом не стояла: не поверите, кем Авербух приходится Костомарову
Лады Дэнс больше нет: пришла печальная весть о разбившейся в ДТП певице
Внуки никогда не видели Кончаловского живьем: вот почему он к ним не приходит
Этот тест поможет узнать, какого цвета ваша аура
Красавица, но с оговоркой: Мерьем Узерли поставили на место
Ответьте на вопросы теста и узнайте, есть ли у вас совесть
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить