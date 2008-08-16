Любовь кулинара с индийской приправой

, 2008
Tandoori Love
Швейцария / комедия / 18+
О фильме

Соня работает официанткой в гостинице в Оберленде. Она счастлива, потому что помолвлена со своим боссом Маркусом. Все меняется, когда индийский повар по имени Раджа врывается в ее жизнь. Раджа работает шеф-поваром на киностудии Болливуд, но когда он замечает Соню в супермаркете, он влюбляется в нее с первого взгляда. Он устраивается на работу в гостиницу, и вскоре его искусная стряпня завоевывает внимание сливок общества. Даже Соня не может устоять. Тем временем, Болливудская дива Прия взбунтовалась не на шутку — исчез ее личный повар. Все бросаются на поиски Раджи. Перед Соней же стоит непростой выбор: брак или приключение.

В ролях

Лавиния Вилсон
Мартин Шик
Виджай Рааз
Иоганна Бантцер
Швета Агарвал
Tamal Ray Chowdhury
Режиссер Оливер Паулус
Сценарист Стефан Хилленбранд, Оливер Паулус
Композитор Марсель Вед
Детали фильма

Страна Швейцария
Продолжительность 1 час 40 минут
Год выпуска 2008
Премьера в мире 16 августа 2008
Дата выхода
27 мая 2010 Германия
10 октября 2008 США
8 января 2009 Швейцария
Сборы в мире $162 377
Производство Pandora Filmproduktion, Pandora Filmproduktions, Schweizer Fernsehen (SF)
Другие названия
Tandoori Love, Amor Tandoori, Hinduski smak miłości, Tandoori Love - Cook no koi -, 美味之恋

Рейтинг фильма

5.2
Оцените 10 голосов
5.2 IMDb
