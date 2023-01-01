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Человек, который изменил все Человек, который изменил все
Киноафиша Фильмы Человек, который изменил все Награды и номинации фильма Человек, который изменил все
Moneyball Человек, который изменил все 2011 / США
7.6 Оцените
25 голосов Рейтинг IMDb: 7.6
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Награды и номинации фильма Человек, который изменил все

Вся информация о фильме
Оскар 2012 Оскар 2012
Лучший фильм года
Номинант
Лучшая мужская роль
Номинант
Лучшая мужская роль второго плана
Номинант
Лучший адаптированный сценарий
Номинант
Лучший монтаж
Номинант
Лучшее сведение звука
Номинант
Золотой глобус 2012 Золотой глобус 2012
Лучший фильм (драма)
Номинант
Лучшая мужская роль (драма)
Номинант
Лучший актёр второго плана
Номинант
Лучший сценарий
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2012 Премия Гильдии киноактеров США 2012
Лучшая мужская роль
Номинант
Лучшая мужская роль второго плана
Номинант
BAFTA 2012 BAFTA 2012
Лучшая мужская роль
Номинант
Лучшая мужская роль второго плана
Номинант
Лучший адаптированный сценарий
Номинант
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