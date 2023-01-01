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Человек, который изменил все
Награды и номинации фильма Человек, который изменил все
Moneyball
Человек, который изменил все
2011 / США
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7.6
Оцените
25
голосов
Рейтинг IMDb: 7.6
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Награды и номинации фильма Человек, который изменил все
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Оскар 2012
Лучший фильм года
Номинант
Лучшая мужская роль
Номинант
Лучшая мужская роль второго плана
Номинант
Лучший адаптированный сценарий
Номинант
Лучший монтаж
Номинант
Лучшее сведение звука
Номинант
Золотой глобус 2012
Лучший фильм (драма)
Номинант
Лучшая мужская роль (драма)
Номинант
Лучший актёр второго плана
Номинант
Лучший сценарий
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2012
Лучшая мужская роль
Номинант
Лучшая мужская роль второго плана
Номинант
BAFTA 2012
Лучшая мужская роль
Номинант
Лучшая мужская роль второго плана
Номинант
Лучший адаптированный сценарий
Номинант
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