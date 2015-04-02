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Человек, который изменил все
Отзывы о фильме «Человек, который изменил все»
Moneyball
Человек, который изменил все
2011 / США
Трейлер
7.5
Оцените
25
голосов
Рейтинг IMDb: 7.6
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mike123
2 апреля 2015, 12:51
Вот не пойму я – хороший ли это будет фильм или плохой это будет фильм. Все-таки думаю, что не такой уж плохой, но только для любителей спорта. Или для особых почитателей Бреда Пита. Что они за тему взяли странную – тренер спортивной команды. По трейлеру – ну да, ребята решают проблемы, встают перед выбором. Понятно, что в каждой работе нужна интуиция и прозрения. Но тускло все как-то и невыразительно до слез. Для такой звезды можно было бы что-нибудь поярче подобрать. А то фильм напоминает часть какого-нибудь сериала на обязательную тему на ТВ. Но ладно, не будем гадать. После премьеры увидим. По трейлерам тоже судить о фильмах нехорошо. А пока собираемся в кино.
2 апреля 2015, 12:51
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kinetic
2 апреля 2015, 12:51
Видела Бред Пита в новом фильме – «Человек, который изменил все». Какой-то он в нем некрасивый. Да, немодный какой-то. И не драйвовый. И щечки у него такие округлые. Хотя не берусь сказать, фильм я еще не видела, только кадры какие-то. Я обязательно пойду смотреть – как можно пропустить премьеру с Бредом Питом? Все же думаю, что это жанр такой, и Брэд просто вжился в роль. Да, так оно и есть. Просто человека может испортить простой спортивный костюм, если до этого ты привык его видеть одетого с иголочки. И руководство командой неудачников, которая никак не может выиграть, тоже, наверное, харизмы мужчине не добавляет. В общем, я думаю, что это отличная работа Бреда Пита и хочу как можно поскорей посмотреть этот фильм!
2 апреля 2015, 12:51
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KristiNO
2 апреля 2015, 12:51
Бред Пит сыграет главную роль в фильме «Человек, который изменил все», который скоро выходит на экране. В оригинале фильм называется Moneyball – деньгомяч или денежный мяч. Это фильм про бейсбольную команду, которую Пит – тренер тянет к вершинам успеха. Я очень рада, что фильм сняли именно на эту тему. Спорт – сейчас очень актуально, много людей задействованы в этой индустрии, и поэтому чем больше знаменитостей будут освещать спортивные вопросы, тем более подготовленными и информированными будут люди. В конце концов, в спорте проявляются все стороны жизни, и их тоже можно отобразить в фильме на спортивную тематику. Я очень хочу посмотреть этот фильм и с нетерпением жду премьеры.
2 апреля 2015, 12:51
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