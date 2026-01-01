Сборник короткометражных фильмов, в котором собраны работы режиссеров, недавних выпускников различных киношкол – ежегодный участник программы международного кинофестиваля в Каннах.



ДРУГАЯ/ ANDERSARTIG 2011, 4 мин., анимационный



Режиссер Деннис Штайн-Шомбург



Вспоминая один из эпизодов своего детства, пожилая женщина в очередной раз убеждается, что всегда была непохожа на сверстников…





АНГЕЛ / ANGELINHO



2011, 4 мин., анимационный



Режиссер Марина Щипак



Ангел пытается помогать людям, даже после того, как крылья его оказываются порванными…



БАБУШКА / BABUSCHKA



2012, 14 мин., игровой



Режиссер Симона Фельдман



Вся семья собирается в квартире недавно скончавшейся бабушки. Каждый по-своему реагирует на случившееся…





ДЕВУШКА ХХ ЖЕНЩИНА / CHICAXХ MUJER



2011, 12 мин., документальный



Режиссер Изабель Сьюба



В объективе кинокамеры – венесуэльская девушка Генезис. Родившись в стране, где развит культ красоты и моды, она хочет в день своего 15-летия быть самой прекрасной…





ПЕРЕГОРЕВШАЯ / DURCHGEBRANNT



2011, 12 мин., документальный



Режиссеры Томас Шинагель, Михаэль Хаас



Перегоревшая электрическая лампочка проживает остаток своей жизни в пригородном доме. Боясь, что скоро её заменит новая энергосберегающая лампа, она отправляется в путь с целью исполнения своей мечты…





ФЕЛИКС / FELIX





2011, 43 сек., документальный



Режиссер Ансельм Бельсер



В супермаркете мальчик толкает тележкой незнакомого мужчину. И неизбежно провоцирует ответную реакцию…





МИССИЯ «МАЛЬЧИК» / MISSION «JUNGE»



2011, 46 сек., документальный



Режиссер Мирьям Ортен



8-летний мальчик был в кино один-единственный раз в своей жизни. И то только потому, что его заставил туда пойти папа.





ОЛЬГАШТРАССЕ 18 / OLGASTRASSE 18



2011, 4 мин., анимационный



Режиссер Лив Шарбатке, Йорг Рамбаум



Фильм в необычной анимационной манере прослеживает жизнь одной семьи в доме, расположенном по адресу Ольгаштрассе 18.





ПОРТРЕТ/ PORTRAIT



2011, 6 мин., экспериментальный, документальный



Режиссер Сирил Амон Шойблин



Камера фиксирует лица разных людей, передавая их взгляды и мимику…





МАЛЬЧИК -ВОРОН / RABENJUNGE



2011, 9 мин., анимационный



Режиссер Андреа Депперт



Деревенские мальчишки живут по законам джунглей: побеждает сильнейший. Мальчик-ворон держится особняком. Однажды в деревне появляется прекрасная незнакомка…





ТОЧКА ПРОСТРАНСТВА/ RAUMSTATION



2011, 8 мин., документальный



Режиссер Фелиситас Сонвилла



Герои фильма – транзитные пассажиры. Они ожидают в аэропорту вылета домой. Каждый по-своему ощущает, что значит «быть дома».





БРОДЯГА/ DER VAGABOND



2012, 14 мин., игровой



Режиссер Рудольф Домке



Камера следует за героем фильма, путешествующим вдоль автотрасс…





ДВОЕ МУЖЧИН И СТОЛ/ ZWEI MÄNNER UND EIN TISCH



2011, 7 мин., игровой



Режиссер Эстер Амрами



Инвалид Рувен покупает обеденный стол и договаривается с хозяином магазина, арабом Юсуфом о доставке. Юсуф чувствует симпатию к безногому Рувену и делится с ним по дороге своими переживаниями…