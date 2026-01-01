Сборник короткометражных фильмов, в котором собраны работы режиссеров, недавних выпускников различных киношкол – ежегодный участник программы международного кинофестиваля в Каннах.
ДРУГАЯ/ ANDERSARTIG 2011, 4 мин., анимационный
Режиссер Деннис Штайн-Шомбург
Вспоминая один из эпизодов своего детства, пожилая женщина в очередной раз убеждается, что всегда была непохожа на сверстников…
АНГЕЛ / ANGELINHO
2011, 4 мин., анимационный
Режиссер Марина Щипак
Ангел пытается помогать людям, даже после того, как крылья его оказываются порванными…
БАБУШКА / BABUSCHKA
2012, 14 мин., игровой
Режиссер Симона Фельдман
Вся семья собирается в квартире недавно скончавшейся бабушки. Каждый по-своему реагирует на случившееся…
ДЕВУШКА ХХ ЖЕНЩИНА / CHICAXХ MUJER
2011, 12 мин., документальный
Режиссер Изабель Сьюба
В объективе кинокамеры – венесуэльская девушка Генезис. Родившись в стране, где развит культ красоты и моды, она хочет в день своего 15-летия быть самой прекрасной…
ПЕРЕГОРЕВШАЯ / DURCHGEBRANNT
2011, 12 мин., документальный
Режиссеры Томас Шинагель, Михаэль Хаас
Перегоревшая электрическая лампочка проживает остаток своей жизни в пригородном доме. Боясь, что скоро её заменит новая энергосберегающая лампа, она отправляется в путь с целью исполнения своей мечты…
ФЕЛИКС / FELIX
2011, 43 сек., документальный
Режиссер Ансельм Бельсер
В супермаркете мальчик толкает тележкой незнакомого мужчину. И неизбежно провоцирует ответную реакцию…
МИССИЯ «МАЛЬЧИК» / MISSION «JUNGE»
2011, 46 сек., документальный
Режиссер Мирьям Ортен
8-летний мальчик был в кино один-единственный раз в своей жизни. И то только потому, что его заставил туда пойти папа.
ОЛЬГАШТРАССЕ 18 / OLGASTRASSE 18
2011, 4 мин., анимационный
Режиссер Лив Шарбатке, Йорг Рамбаум
Фильм в необычной анимационной манере прослеживает жизнь одной семьи в доме, расположенном по адресу Ольгаштрассе 18.
ПОРТРЕТ/ PORTRAIT
2011, 6 мин., экспериментальный, документальный
Режиссер Сирил Амон Шойблин
Камера фиксирует лица разных людей, передавая их взгляды и мимику…
МАЛЬЧИК -ВОРОН / RABENJUNGE
2011, 9 мин., анимационный
Режиссер Андреа Депперт
Деревенские мальчишки живут по законам джунглей: побеждает сильнейший. Мальчик-ворон держится особняком. Однажды в деревне появляется прекрасная незнакомка…
ТОЧКА ПРОСТРАНСТВА/ RAUMSTATION
2011, 8 мин., документальный
Режиссер Фелиситас Сонвилла
Герои фильма – транзитные пассажиры. Они ожидают в аэропорту вылета домой. Каждый по-своему ощущает, что значит «быть дома».
БРОДЯГА/ DER VAGABOND
2012, 14 мин., игровой
Режиссер Рудольф Домке
Камера следует за героем фильма, путешествующим вдоль автотрасс…
ДВОЕ МУЖЧИН И СТОЛ/ ZWEI MÄNNER UND EIN TISCH
2011, 7 мин., игровой
Режиссер Эстер Амрами
Инвалид Рувен покупает обеденный стол и договаривается с хозяином магазина, арабом Юсуфом о доставке. Юсуф чувствует симпатию к безногому Рувену и делится с ним по дороге своими переживаниями…