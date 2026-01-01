Next Generation 2012

Next Generation 2012

короткометражный / 18+
Сборник короткометражных фильмов, в котором собраны работы режиссеров, недавних выпускников различных киношкол – ежегодный участник программы международного кинофестиваля в Каннах.

ДРУГАЯ/ ANDERSARTIG 2011, 4 мин., анимационный

Режиссер Деннис Штайн-Шомбург

Вспоминая один из эпизодов своего детства, пожилая женщина в очередной раз убеждается, что всегда была непохожа на сверстников…


АНГЕЛ / ANGELINHO

2011, 4 мин., анимационный

Режиссер Марина Щипак

Ангел пытается помогать людям, даже после того, как крылья его оказываются порванными…

БАБУШКА / BABUSCHKA

2012, 14 мин., игровой

Режиссер Симона Фельдман

Вся семья собирается в квартире недавно скончавшейся бабушки. Каждый по-своему реагирует на случившееся…


ДЕВУШКА ХХ ЖЕНЩИНА / CHICAXХ MUJER

2011, 12 мин., документальный

Режиссер Изабель Сьюба

В объективе кинокамеры – венесуэльская девушка Генезис. Родившись в стране, где развит культ красоты и моды, она хочет в день своего 15-летия быть самой прекрасной…


ПЕРЕГОРЕВШАЯ / DURCHGEBRANNT

2011, 12 мин., документальный

Режиссеры Томас Шинагель, Михаэль Хаас

Перегоревшая электрическая лампочка проживает остаток своей жизни в пригородном доме. Боясь, что скоро её заменит новая энергосберегающая лампа, она отправляется в путь с целью исполнения своей мечты…


ФЕЛИКС / FELIX


2011, 43 сек., документальный

Режиссер Ансельм Бельсер

В супермаркете мальчик толкает тележкой незнакомого мужчину. И неизбежно провоцирует ответную реакцию…


МИССИЯ «МАЛЬЧИК» / MISSION «JUNGE»

2011, 46 сек., документальный

Режиссер Мирьям Ортен

8-летний мальчик был в кино один-единственный раз в своей жизни. И то только потому, что его заставил туда пойти папа.


ОЛЬГАШТРАССЕ 18 / OLGASTRASSE 18

2011, 4 мин., анимационный

Режиссер Лив Шарбатке, Йорг Рамбаум

Фильм в необычной анимационной манере прослеживает жизнь одной семьи в доме, расположенном по адресу Ольгаштрассе 18.


ПОРТРЕТ/ PORTRAIT

2011, 6 мин., экспериментальный, документальный

Режиссер Сирил Амон Шойблин

Камера фиксирует лица разных людей, передавая их взгляды и мимику…


МАЛЬЧИК -ВОРОН / RABENJUNGE

2011, 9 мин., анимационный

Режиссер Андреа Депперт

Деревенские мальчишки живут по законам джунглей: побеждает сильнейший. Мальчик-ворон держится особняком. Однажды в деревне появляется прекрасная незнакомка…


ТОЧКА ПРОСТРАНСТВА/ RAUMSTATION

2011, 8 мин., документальный

Режиссер Фелиситас Сонвилла

Герои фильма – транзитные пассажиры. Они ожидают в аэропорту вылета домой. Каждый по-своему ощущает, что значит «быть дома».


БРОДЯГА/ DER VAGABOND

2012, 14 мин., игровой

Режиссер Рудольф Домке

Камера следует за героем фильма, путешествующим вдоль автотрасс…


ДВОЕ МУЖЧИН И СТОЛ/ ZWEI MÄNNER UND EIN TISCH

2011, 7 мин., игровой

Режиссер Эстер Амрами

Инвалид Рувен покупает обеденный стол и договаривается с хозяином магазина, арабом Юсуфом о доставке. Юсуф чувствует симпатию к безногому Рувену и делится с ним по дороге своими переживаниями…

